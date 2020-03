Lancia Ypsilon nu ook als Hybrid

Lancia dood? Welnee, in Italië en nergens anders is het merk gewoon actief. De Ypsilon is de enige auto die de fabrikant nog produceert en het is die compacte Italiaan die straks beschikbaar is met een moderne aandrijflijn.

In 2014 kondigde toenmalig FCA-CEO Sergio Marchionne aan dat Lancia zich op termijn zou terugtrekken uit alle andere markten dan de thuismarkt. Sinds 2017 kon je alleen de Ypsilon nog in Nederland krijgen en inmiddels is Lancia inderdaad een merk geworden dat alleen nog in Italië actief. Het enige model dat Lancia aanbiedt, is diezelfde Ypsilon. Negen jaar na de introductie van die derde generatie Ypsilon profiteert de compacte Lancia van elektrificatie.

Ook de Ypsilon komt namelijk beschikbaar als Hybrid. Verwacht daar overigens niet al te veel van. Net als bij de Fiat 500 en Panda sinds kort het geval is, staat de Hybrid-aanduiding slechts voor een aandrijflijn met mild-hybrid-techniek. Net als zijn broertjes is ook de Ypsilon straks leverbaar met een nieuwe 1.0, een driecilinder uit Fiats nieuwe Firefly-motorenfamilie die in de basis 70 pk en 92 Nm levert. Het 12V-mild-hybrid-systeem moet voor een brandstofbesparing van zo'n 20 procent zorgen ten opzichte van de Ypsilon met 1.2 die puur benzine slurpte. Met zijn nieuwe aandrijflijn sprint de Ypsilon in 14,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 163 km/h en het gemiddeld gecombineerd verbruik moet op 4,0-4,1 l/100 km liggen.

De vanafprijs van de Ypsilon Hybrid ligt op € 14.450. Je moet het in deze Silver-uitvoering onder meer met 15-inch wielen met wieldoppen doen. De rijker uitgeruste Gold, met onder meer lichtmetalen wielen en een Uconnect-infotainmentsysteem, kost € 15.750. Leuk weetje: de Hybrid is de voordeligste Ypsilon die je nu kunt kopen. Hoger op de prijsladder staan de Ypsilon met een 69 pk sterke 1.2 die zowel lpg als benzine slurpt (vanaf € 16.200) en een versie met een 70 pk sterke 0.9 die met benzine en cng overweg kan (vanaf € 17.950). De Ypsilon keert niet terug naar andere markten.

Vorig jaar werden er in Italië in totaal 1.916.320 auto's verkocht. 58.753 daarvan waren er een Lancia Ypsilon. Daarmee liepen de verkopen vorig jaar al met tien procent terug ten opzichte van die van 2018. In het laatste volle verkoopjaar van de Ypsilon in Nederland vonden 108 exemplaren een Nederlands baasje.