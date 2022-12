Lancia geeft de Ypsilon nog een zetje

Vanaf 2024 komt Lancia voor het eerst in vele jaren met nieuwe modellen, maar tot het zo ver is moet de huidige Lancia Ypsilon - die al een tijdje alleen nog in Italië gebouwd en verkocht wordt - het nog één jaartje uitzingen. Daarom geeft het merk zijn stadskleintje nog een keer een upgrade.

De huidige en derde generatie van de Lancia Ypsilon wordt al een paar jaar alleen nog in Italië geleverd. Het model debuteerde in 2011 in meerdere Europese markten, maar verdween daar richting het einde van het vorige decennium. De Ypsilon is oneerbiedig gezegd een chique ogende vijfdeurs Fiat 500, want daarmee deelt de auto zijn basis. Tegenwoordig is-ie in Italië alleen nog te krijgen met de mild-hybride 1-liter driecilinder met 70 pk. Daarmee voldoet de auto nog altijd prima aan de wensen van de stadse Italianen, want Lancia haalt 'm nog steeds niet van de markt.

Sterker: de Italiaan die vanaf heden een Ypsilon bestelt, krijgt een licht bijgepunte variant. Qua uiterlijkheden verandert er niks, al is het kleintje voortaan wel leverbaar in de nieuwe groenige kleur die te zien is op de enige foto die Lancia bij het nieuws de wereld in slingert. Verder behoren draadloze versies van Android Auto en Apple Carplay tot de nieuwigheden en kun je voortaan ook draadloos je telefoon opladen in de Ypsilon. Ook kun je voortaan kiezen voor een nieuwe topuitvoering: de 'GPL Ecochic'. Die heeft stoelbekleding van gerecycled plastic, groene details in het interieur en blauwe dashboardlijsten.

De Lancia Ypsilon is in Italië naar verwachting nog te koop tot de volgende 'm ein-de-lijk komt aflossen. Een fris neusje mocht het autootje vorig jaar nog halen, dus wat dat betreft kan-ie ook nog even. Éven. De Ypsilon kost in Italië vanaf €15.150.