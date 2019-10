Lamborghini Urus verdubbelt verkopen

Lamborghini presenteert zijn verkoopcijfers over de eerste helft van 2019. De meest in het oog springende gegevens: het aantal verkochte auto’s is bijna twee keer zo groot als vorig jaar én de Huracán is de Gallardo gepasseerd.

Lamborghini’s fabriek in Sant’Agata Bolognese draait harder dan ooit. In de eerste helft van 2019 leverde het merk 4.553 auto’s af. Dat is 96 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. De Urus is goed voor het leeuwendeel van de in 2019 verkochte Lambo’s. Van de potente SUV rolden van januari tot en met juni liefst 2.693 exemplaren over de dealerdrempels. De Aventador, die alweer meegaat sinds 2011, is goed voor 649 verkochte exemplaren in diezelfde periode. Dat is, waarschijnlijk, grotendeels te danken aan de extra heftige SVJ-variant. De overige 1.211 verkopen werden verzorgd door het V10-broertje van de Aventador. De gefacelifte Huracán met de toevoeging Evo wordt sinds begin juni geleverd en telt dus nog net mee voor de halfjaarscijfers.

Dat maakt dat de Evo goed is voor een mijlpaal van het merk met de stier. De 14.022e Huracán is namelijk een Evo uitgevoerd in mat grijs. We horen u het denken: de 14.022e Huracán is een mijlpaal? Jawel! Van de Gallardo verkocht Lamborghini in totaal namelijk precies 14.022 exemplaren. Van de Huracán zijn nu dus officieel meer exemplaren verkocht dan van diens voorganger, die tot nu de populairste Lamborghini ooit was. Een interessant gegeven daarbij is dat de Gallardo vanaf 2003 tien jaar nodig had om de 14.000 exemplaren te passeren. De Huracán is pas vijf jaar leverbaar en neemt dus slechts de helft van de tijd om dezelfde hoeveelheid leveringen te passeren.