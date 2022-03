Lamborghini Urus Evo gesnapt zonder camouflage

Lamborghini heeft een opfrisbeurt voor de Urus in de planning staan. De gefacelifte Urus, die mogelijk net als de Huracán de toevoeging 'Evo' achter zijn naam krijgt, is nu zonder camouflage gespot in de sneeuw. De wijzigingen lijken op het oog miniem.

Op basis van eerdere spionagefoto's was al te zien dat Lamborghini de Urus niet grondig heeft aangepakt. De foto's van dit prototype, dat al het camouflagemateriaal van zich afschudde, bevestigen dat. Wel zijn de wijzigingen aan de voorbumper nu beter zichtbaar. Eerder was al te zien dat de grille een extra horizontale lamel in het midden krijgt en dat de lamellen van de luchtinlaten links en rechts niet langer naar buiten toe vertakken. Verder trekt Lamborghini de voorbumper optisch iets meer naar binnen toe door aan weerszijden extra inkepingen aan te brengen, die vanaf de koplampen naar beneden lopen. Die koplampen blijven in elk geval qua vorm bij het oude.

Behalve een nieuwe voorbumper krijgt de Urus in de motorkap ook twee extra ventilatieopeningen. Ze zijn niet alleen een optische aanvulling, maar zorgen er mogelijk ook voor dat de 4,0-liter biturbo-V8 onder de kap zijn warmte wat beter kwijt kan. Die krachtbron levert momenteel 650 pk en 850 Nm koppel, maar het is goed denkbaar dat Lamborghini hem voor de Urus Evo naar de sportschool stuurt voor nog wat extra pit. Reken overigens niet op een schokkende vermogenstoename.

Aan de achterkant zijn de wijzigingen op het eerste gezicht milder. De vorm van de lichtunits blijft net als aan de voorzijde ongewijzigd en ook de diffuser lijkt nog grotendeels hetzelfde te zijn, ook al is dat door de grote hoeveelheid sneeuw lastig te zien. Achter de achterspatborden is wel een verschil waar te nemen: de 'ventilatieopeningen' van de Urus Evo staan namelijk meer in lijn met de vorm van de achterspatborden en zijn via een horizontale lijn onder de kofferklep optisch met elkaar verbonden.

De Urus blaast aan het eind van dit jaar alweer vijf kaarsjes uit, dus naar verwachting trekt Lamborghini in de loop van dit jaar het doek van de Urus Evo. In Nederland doet de Urus het relatief gezien behoorlijk goed. Sinds zijn introductie verkocht Lamborghini er 92 exemplaren van, waarmee het in ons land de best verkochte Lamborghini ooit is. Vorig jaar kregen in Nederland 40 nieuwe Lamborghini's Urus een kenteken. Dat is niet het beste jaar ooit, want in 2019 verkocht het Italiaanse merk 49 exemplaren van de super-SUV.