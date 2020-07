Lamborghini SCV12 in beeld

Lamborghini tovert nog dit jaar de SCV12 uit de hoge hoed, een extreme scheurneus op basis van de Aventador waarmee je je puur en alleen op eigen terrein of op het circuit kunt uitleven. Van de extremist heeft Lamborghini al eens een reeks foto's laten zien, al was de auto op die kiekjes nog bedekt met een psychedelisch stickervelletje. Eerder deze maand kon AutoWeek exclusief een stel patentplaten van de SCV12 laten zien en nu is het Lamborghini zelf weer dat nieuw beeldmateriaal van de SCV12 vrijgeeft.

Hoewel de SCV12 op de nieuwe foto nog in een slecht verlichte garage staat, is toch duidelijk dat de koets van de circuitknaller bezaaid is met kaarsrechte lijnen en vlijmscherpe hoeken. Eerder gaf Lamborghini al aan dat alle vleugels, lipjes, splitters en spoilers meer neerwaartse druk opleveren dan het spoilerwerk van een GT3-racer. Net als veel uiterlijke zaken is het complete chassis van de SCV12 uit koolstofvezel opgetrokken. De heftig ogende Italiaan krijgt, zijn naam geeft het natuurlijk al weg, een V12 achter de voorstoelen. Die machtige twaalfcilinder is zeer waarschijnlijk een afgeleide van de 6.5 V12 uit de Aventador. Het vermogen van de SCV12 zal net iets boven de 830 pk liggen. Een groot verschil met de Aventador: waar dat succesnummer van Lamborghini altijd vierwielaangedreven is, worden de ruim 800 paarden in de SCV12 via een sequentiële zesbak volledig losgelaten op de achteras.

De SCV12 wordt nog deze zomer aan de wereld voorgesteld.