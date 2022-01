Lamborghini komt eind dit decennium met eerste EV

De eerste volledige elektrische Lamborghini laat nog even op zich wachten. Pas aan 'het einde van dit decennium' introduceert het merk met de stier zijn eerste EV. Over de vorm van die auto is men in Sant'Agata Bolognese nog behoorlijk cryptisch.

'Een vierzits SUV met de styling van een coupé, die knipoogt naar de traditie van grand tourers', zegt een woordvoerster van Lamborghini tegenover persbureau Reuters over de nog in nevelen gehulde EV van het exclusieve merk. Dat is een ruime omschrijving die nog genoeg aan de verbeelding overlaat, maar in ieder geval bevestigt Lamborghini nu dat zijn eerste EV een SUV-achtige wordt. Van dat 'vierde model', dat los komt te staan van de rest van de line-up, liet Lamborghini eerder al een teaserfoto zien. Die auto had een lage daklijn, maar leek door de manier waarop het virtuele doek op de grond hing wel hoger op zijn wielen te staan. Aan het eind van dit decennium moet het model op de markt komen.

De bevestiging van Lamborghini is enigszins opvallend te noemen omdat CEO Stephan Winkelmann eerder nog verklaarde dat de elektrische Lamborghini weliswaar een 2+2 zou worden, maar 'niet per se een auto in de geest van de Urus'. Dat laatste duidde erop dat de elektrische stier geen SUV zou gaan worden, maar meer een model in de geest van de Estoque. Dat lijkt nu deels te zijn ontkracht. Wellicht dat de stekker-Lambo een soort Estoque wordt die hoger op zijn wielen staat. De tijd zal het leren.

Het duurt al met al nog wel even voordat de eerste elektrische Lamborghini er is. Tot die tijd houdt Lamborghini zich wel bezig met elektrificatie onder de strategische vlag 'Direzione Cor Tauri'. Dat houdt in dat Lamborghini vanaf 2024 alleen nog maar geëlektrificeerde auto's in het programma heeft, dus mild- en plug-in hybrides.