Lamborghini heeft recordjaar achter de rug

Lamborghini heeft afgelopen jaar 8.405 auto's verkocht. Meer dan ooit tevoren in een jaar tijd. Het betekent een stijging van 13 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen gooide de pandemie aardig wat roet in het eten. De grootste verkoopstijging werd geboekt in China, daar werden 935 auto's verkocht, 55 procent meer dan een jaar eerder. De VS is de grootste afzetmarkt in absolute aantallen, daar sleet Lamborghini afgelopen jaar 2.472 auto's. Na de VS en China volgen Duitsland (706 auto's) en het Verenigd Koninkrijk (564 auto's) als grootste markten. In Nederland zijn in 2021 volgens onze gegevens 40 Lamborghini's verkocht. Alleen in 2019 waren het er meer: 49 stuks.

Het zal je vast niet verbazen welk model voor de grootste aantallen zorgde. Inderdaad, de Urus. Van de machtige SUV werden er maar liefst 5.021 exemplaren verkocht, ofwel bijna 60 procent van het totaal aantal verkochte Lambo's. Ook in Nederland was dat met 23 stuks veruit het populairste model. De Huracán was wereldwijd goed voor 2.586 stuks en de Aventador voor 798 stuks. Dat de Huracán het zo goed deed, komt volgens Lamborghini voor een belangrijk deel door de komst van de STO.

Lamborghini had in 2019 ook al reden voor een feestje, aangezien het toen ook een verkooprecord boekte. Dat jaar verkocht het merk 8.205 auto's. Verkoopjaar 2021 heeft het vorige record dus met exact 200 auto's weten te overtreffen.