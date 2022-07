Lamborghini bevestigt komst 'offroad-Huracán'

Lamborghini bevestigt middels een teaservideo de komst van een wel heel eigenaardig Huracán. Het merk komt namelijk met een soort offroadversie van de Huracán, een auto waarvan we stiekem al wisten dat -ie in het vat zat.

In 2019 presenteerde Lamborghini de Huracán Sterrato Concept, een studiemodel dat zich misschien wel het beste laat omschrijven als een hoog-op-de-poten-Huracán met heftig uitgebouwde kunststof wielkasten, skidplates, offroadbanden en uitbundige extra verlichting. Aanvankelijk leek het erop dat het tot een eenmalige creatieve uitspatting zou blijven, maar inmiddels hebben we al tweemaal testexemplaren van een daadwerkelijk opgehoogde Huracán voorbij zien komen. Lamborghini slingert nu een teaservideo de wereld in waarin je een een bestickerde productieversie van de Lamborghini Huracán Sterrato Concept in actie is te zien op onverhard terrein.

Daarmee lijkt het dus zo goed als zeker dat Lamborghini de Huracán Sterrato gaat produceren, mogelijk in een kleine oplage. Er is in Lambo-land natuurlijk altijd plek voor een nieuw derivaat. We zien een Huracán met de bekende wielkastverbreders, extra verlichting en de reeds bekende skidplates. De V10 van de Huracán Sterrato Concept stampte 640 pk naar alle vier de wielen en dus zetten we voor de Sterrato - als hij zo gaat heten - in op een vergelijkbare hoeveelheid pk's.

De cross-Huracán lijkt niet de enige opgehoogde bekende supercar te worden. Porsche werkt namelijk al even aan een '911 Safari'. Gaan we terug in de tijd, dan komen we daar onder meer de Mega Track van Aixam tegen waar je hier meer over leest.