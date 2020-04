Laatste Porsche 911 (991) onder de hamer

Porsche en veilinghuis RM Sotheby's slaan de handen ineen. Het allerlaatste exemplaar dat van de vorige generatie 911 in Stuttgart van de band is gelopen, gaat digitaal onder de hamer. De opbrengst van de te veilen 911 gaat naar een goed doel.

Eind 2018 stelde Porsche de huidige generatie van de 911 voor, een auto die met codenaam '992' wordt aangeduid. Hoewel de nieuwe 911 in mei vorig jaar al enkele maanden geen geheimen meer kende, tilde Porsche die maand in New York de 911 Speedster op basis van de vorige generatie 911 op het podium. De 911 Speedster geldt als absoluut uitzwaaimodel van de 911 van de generatie '991'. Het allerlaatste exemplaar dat wordt gebouwd, gaat onder de hamer.

De 911 Speedster is met zijn beoogde oplage van 1.948 stuks van nature een zeldzame verschijning, maar het te veilen exemplaar is echt uniek. Het gaat om het allerlaatste exemplaar van de 911 Speedster, maar dus ook om de laatste 911 van de 991-generatie die Porsche produceert. De auto zal een week online staan op de website van RM Sotheby's. De opbrengst van de auto gaat naar het United Way Worldwide Covid-19 Community Response and Recovery Fund, een liefdadigheidsinstelling. De 911 Speedster krijgt van Porsche een extraatje: het 911 Speedster Heritage Design Chronograph-horloge met een waarde van € 9.950. Het horloge is onder meer afgewerkt met hetzelfde leer als in het interieur van de 911 Speedster is verwerkt. Wie de 911 uiteindelijk koopt, krijgt van Porsche onder meer een rondleiding in Porsches ontwikkelingscentrum in Weissach.

De 911 Speedster heeft een 4,0-liter zescilinder boxermotor achter de stoelen, een machine die 510 pk en 470 Nm naar de achterwielen stuurt. De Speedster is in staat om in vier tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De 911 Speedster heeft onder meer een meesturende achteras en een handgeschakelde transmissie.