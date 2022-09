KTM X-Bow GT-XR: 501 pk sterke vederlichte straatracer

Eerder deze zomer kondigde KTM de komst van een straatlegale X-Bow GTX aan, de GT-XR. Het gesloten broertje van de bijzondere KTM X-Bow is op enkele fronten wat minder extreem dan de puur voor circuitgebruik bestemde X-Bow GTX, maar is nog altijd niet bepaald voor de poes.

Net als in de GTX ligt er achter de cockpit een aan een zeventraps DSG-automaat gekoppelde 2,5-liter vijfcilinder van Audi, in de basis dezelfde motor als bijvoorbeeld in de RS 3 te vinden is. Die stampt in de X-Bow GT-XR 501 pk vermogen naar de achterwielen, fors meer kracht dan in een RS 3 dus, maar wel een krappe 30 pk minder dan in de X-Bow GTX. Niet dat je daarmee tekortkomt, want dankzij de grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken monocoque blijft het gewicht beperkt tot 1.130 kilo. Dat is wel bijna 90 kilo meer dan de circuitversie, dus in combinatie met het iets lagere vermogen haalt-ie diens verhouding van 1 pk per 1,98 kg niet. Maar reken maar dat het nog altijd bloed- maar dan ook echt bloedsnel gaat.

Heel uitgebreide prestatiecijfers zijn er op het moment van schrijven nog niet, al meldt KTM al wel dat de X-Bow GT-XR een topsnelheid van 280 km/h haalt. Relevanter is natuurlijk wat de KTM X-Bow GT-XR in de bochten kan. De gewichtsverdeling van 44 procent voor en 56 procent achter klinkt al goed en ook beschikt de X-Bow GT-XR over een mechanisch sperdifferentieel, pannenkoeken van geventileerde remschijven, aluminium remklauwen (optioneel keramisch) met acht zuigers per rem en een enorme achtervleugel.

Leuk en aardig, maar kun je er ook nog een beetje fijn kilometers mee vreten? Nou, als je je eenmaal via de bijzondere koepel boven de cockpit een weg naar binnen hebt gebaand, kun je daar best een tijdje blijven. De X-Bow GT-XR heeft namelijk een bizar grote brandstoftank met een inhoud van 96 liter. Op een gemiddeld verbruik van 9,1 liter per 100 km is het dus mogelijk om ruim 1.000 km af te leggen op een volle tank. Ook biedt de X-Bow GT-XR 160 liter aan bagageruimte. Mogelijk toch wat meer dan je misschien verwacht had. Tenslotte heeft de KTM X-Bow GT-XR gewoon airconditioning en kun je voor een beetje muziek onderweg je telefoon via Bluetooth verbinden met de geluidsinstallatie van de GT-XR.

Ben je overtuigd en kun je niet wachten om er eentje voor de deur te zetten? Leg dan maar alvast dik drie ton klaar. €284.900 is de basisprijs, maar reken maar dat in Nederland de bpm de prijs flink voorbij de €300.000 tilt.