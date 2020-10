KTM onthult productieversie X-Bow GTX

KTM heeft de X-Bow GTX officieel onthuld. De racer is volledig opgetrokken uit koolstofvezel en heeft de welbekende 2.5-liter vijfcilinder turbomotor van Audi onder de kap liggen. De GTX is alleen bedoeld voor het circuit en heeft diverse functionaliteiten aan boord om het gebruik op trackdays te vergemakkelijken.

Daar mikt KTM met de X-Bow GTX namelijk op: klanten die fanatiek rondjes rijden op circuits. In februari kwam de voorbode van de GTX al even voorbij, maar nu onthult de fabrikant hem officieel. Het ontwerp van de productieversie komt grotendeels overeen met dat van de concept-car. Het lijnenspel is behoorlijk scherp en in tegenstelling tot de reguliere X-Bow is de GTX voorzien van een dicht dak. Dat dak scharniert overigens aan de voorzijde naar boven om in te kunnen stappen, maar je kunt je ook door de openslaande zijruiten naar binnen wurmen. Verder oogt de GTX vooral een stuk serieuzer dan de X-Bow, die meer weg heeft van een kart. KTM benadrukt dat het de GTX zo licht mogelijk heeft gemaakt. Het 'naakte' koolstofvezel springt je bijna letterlijk om de oren. Gewerkt heeft het zeker, want de GTX weegt slechts 1.048 kilogram.

Dat serieuze thema zet zich voort onder de kap. Daar huist een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor van Audi, die goed is voor 530 pk en 650 Nm koppel. Dat levert in combinatie met het lage gewicht een pk-gewichtsverhouding van 1 pk per 1,98 kg op. Dankzij de door de FIA-goedgekeurde GT-rolkooi kun je met de GTX ook deelnemen aan officiële evenementen in het GT-klassement. Om ervoor te zorgen dat de GTX het lang vol kan houden, zit er een brandstoftank van 120 liter aan boord. De sequentiële zesbak waar de vijfcilinder aan gekoppeld is kan een maximum koppel van 1.000 Nm aan en het remsysteem is speciaal ontworpen voor gebruik tijdens endurance-evenementen. Om ervoor te zorgen dat de banden snel gewisseld kunnen worden, zit er een 'airjack'-systeem onder de GTX, waarmee de auto binnen een mum van tijd opgetild kan worden.

Met de X-Bow GTX kan dus ook deelgenomen worden aan evenementen met een professionele insteek. Hoe snel de racer precies is, geeft KTM niet prijs. De vanafprijs dan weer wel, die bedraagt 230.000 euro. Inderdaad, exclusief belastingen ...