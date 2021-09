Klimaat-ngo begint rechtszaken tegen BMW en Daimler

De advocaat van DUH, Remo Klinger, bevestigt de aangespannen rechtszaak dinsdag in gesprek met Handelsblatt. De ngo heeft ook olie- en gasbedrijf Wintershall in het vizier, terwijl Greenpeace een zaak tegen Volkswagen in voorbereiding heeft. Volgens DUH doen de grote Duitse autoconcerns te weinig om hun uitstoot snel omlaag te brengen. Eerder deze maand dreigde men al met juridische stappen. Omdat de bedrijven niet van koers willen wijzigen, zijn bij de regionale rechtbanken in München en Stuttgart, de vestigingsplaatsen van respectievelijk BMW en Mercedes, rechtszaken gestart. Volkswagen heeft tot 29 oktober de tijd om met een reactie te komen.

De door Milieudefensie gewonnen klimaatzaak tegen Shell hier in Nederland dient als voorbeeld voor DUH. "Bedrijven kunnen zo'n rechtszaak heel goed verliezen. Dat zag je bij Shell", zegt de advocaat van DUH. De rechtbank in Den Haag bepaalde in mei dat Shell in 2030 45 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 2019. Het was wereldwijd voor het eerst dat een rechter een uitstootreductie oplegde aan een groot concern.

DUH legt de rechtszaken ook parallel aan een uitspraak van de hoogste rechtbank van Duitsland. Die oordeelde in april dat de regering preciezer moet uitleggen hoe de klimaatdoelstellingen voor 2030 gehaald moeten worden. De auto-industrie is daar ook onderdeel van, dus wellicht loopt daar nog wat spaak. Daar lijkt DUH op te zinspelen: "Elke auto die na 2030 nog met een brandstofmotor op de markt komt, is een obstakel voor klimaatneutraliteit", aldus de advocaat van de ngo.

Mercedes-Benz betreurt de rechtszaak volgens Handelsblatt en zegt liever een constructieve samenwerking met DUH 'buiten de rechtszaal om' te zien. BMW laat volgens deze krant een vergelijkbaar geluid horen.