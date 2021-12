Kleinste elektrische Toyota nu ook te koop

Toyota stelt zijn allerkleinste elektrische auto voor een groter publiek beschikbaar. We hebben het over de Toyota C+ Pod, een compacte elektrische stadsauto die nu ook voor consumenten te koop is.

Vrijwel exact een jaar geleden trok Toyota in Japan het doek van de C+ Pod. De C+ Pod is een minuscule elektrische tweezitter die met zijn lengte van 2,49 meter een centimeter korter is dan de Smart City-Coupé uit 1998. De C+ Pod is echter ook 20 centimeter smaller dan die oer-Smart en dat geeft een aardig beeld van hoe klein Toyota's elektrische stadsauto is. De C+ Pod was in Japan aanvankelijk alleen beschikbaar voor een lokale overheden en zakelijke gebruikers, maar komt er nu voor iedereen beschikbaar en vanaf nu dus ook gewoon te koop.

De Toyota C+ Pod heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend €12.678. Dat bedrag is voor basisuitvoering X. De rijker aangeklede G wisselt er vanaf omgerekend €13.180 van eigenaar. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een elektrische stadsvriendje dat een 13 pk en 56 Nm sterke elektromotor en een 9,06 kWh accupakket heeft. De elektrische actieradius bedraagt volgens Toyota 150 kilometer. De topsnelheid van de achterwielaangedreven C+ Pod bedraagt 60 km/h. De snelweg mat het kleintje dan ook niet op.

Wat veiligheidssystemen betreft, profiteert de C+ Pod van zaken als voetgangers- en fietsersdetectie en ook parkeersensoren voor en achter zijn van de partij. Naar Europa komt de C+ Pod vooralsnog niet. De C+ Pod is overigens de productieversie van de Ultra Compact BEV-concept uit 2019.