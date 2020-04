Eerste prijzen vernieuwde Renault Espace

Renault heeft de vernieuwde Espace op de Nederlandse prijslijsten gezet. De nog altijd bijzondere combinatie van een cross-over en een MPV is in twee smaken beschikbaar.

In november vorig jaar onderging de Espace een facelift die de aandachtige kijker op de proef stelde. De nieuwigheden zaten hem namelijk vooral in de details. De Espace kreeg licht gewijzigde koplampen en ook in de voorbumper werden summiere wijzigingen doorgevoerd. Inmiddels zijn we enkele maanden verder, maar nu staat de vernieuwde Espace ook op de prijslijsten.

De vernieuwde Espace is vooralsnog te krijgen met slechts één krachtbron: de 225 pk sterke geblazen 1.8. Deze als TCe 225' aangeduide viercilinder benzinemotor is in alle gevallen gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De bijna 4,9 meter lange Fransman weet daarmee in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid: 224 km/h. Wie dat soort waarden niet probeert te benaderen, moet een gemiddeld gecombineerd verbruik van 7,6 l/100 km kunnen scoren. Dat is voor de Espace met vijf zitplaatsen, er is namelijk ook een variant met zeven zitplekken beschikbaar. Die laatste is met een gemiddeld verbruik van 7,8 l/100 km iets dorstiger. Dat heeft uiteraard te maken met het hogere gewicht van de zevenzits-Espace. Deze variant legt immers 1.654 kilo in de schaal, terwijl de vijfzitter 1.608 weegt.

Renault levert de Espace vooralsnog alleen als luxueuze Initiale Paris. De vijfzitter wisselt vanaf € 64.590 van eigenaar. Wie de variant met zeven zitplaatsen wil, moet € 2.000 extra uit zijn zak toveren.