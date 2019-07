Update voor Lada Largus

Renault verkreeg in 2008 een belang van 25 procent in AvtoVaz het Russische moederbedrijf van Lada. Inmiddels heeft Renault ruim 73 procent van het bedrijf in handen en een van de eerste Frans-Russische vruchten van die verweving was de in 2011 gepresenteerde Largus (foto 3). Inderdaad, een Dacia Logan MCV van de eerste generatie waar Lada een eigen sausje overheen goot die voornamelijk uit een andere grille en ander bumperwerk bestond. De Largus, waarvan ook een opgehoogde Cross-versie en een heuse VIP-variant van bestaan, wordt nu zeer subtiel aangepast.

De Largus krijgt - hou je vast - nieuwe achterlichten met 'reliëf' en voortaan staat merknaam Lada met grote letters op de linker van de twee deurtjes achterop de auto. Meer nieuws komt in de vorm van een grille waarin de enkele horizontale zilverkleurige lamel is vervangen door twee zwarte exemplaren. In het midden ervan is het vernieuwde Lada-logo gehuisvest. Die vernieuwde logo's keren natuurlijk ook weer terug op de wielen en op het stuurwiel. Lada geeft de Largus verder nieuw ontworpen stoffen stoelbekleding. Ook nieuw: de verlichting gaat voortaan uit als je het contact uitschakelt.

Afgebeeld is de Largus die uitgevoerd als Luxe. Deze is onder andere te herkennen aan de zwarte B- en C-stijlen. Aan de motoren wordt verder niet gerommeld en dat betekent dat ook nu een 87 pk sterke achtkleps 1.6 de basismotor is. Hoger op de lijst staat een 106 pk sterke 1.6 met zestien kleppen. Daarnaast biedt Lada een variant aan die aardgas lust. De vanafprijs ligt op zo'n € 6.950.

Lada werkt overigens aan een grondiger gefacelifte Largus, een auto die een neus krijgt die vergelijkbaar is met die van de Vesta.