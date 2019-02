‘Kleine Alfa-SUV in Genève’

Een hoopgevend, maar ook wat wazig gerucht over Alfa Romeo: het merk zou in Genève een tweede SUV presenteren.

Het nieuws is afkomstig van het Griekse Autoblog.gr, dat stelt dat het gaat om een model onder de Stelvio. De auto zou op het Giorgio-platform staan waar ook de reeds bestaande SUV en de Giulia gebruik.

Dat laatste is een nogal veilige gok, aangezien dat platform Alfa Romeo’s en ook een aantal andere FCA-modellen van een technische basis zal voorzien. Waar de Grieken het gerucht over de kleine SUV vandaan hebben, wordt helaas niet duidelijk. Alfa heeft beloofd dat er een zogeheten C-SUV in het vat zit, maar gecamoufleerde versies hebben we nog niet gezien en Genève opent al op 5 maart z’n deuren.

Doe er dus mee wat je wilt. Dat Alfa op termijn met een compacte SUV wil komen, is overigens geen geheim. In 2018 kwam het merk weer eens met een groot vijfjarenplan en één van de belangrijkste spelers is op die termijn een zogeheten ‘C-SUV’. Die auto moet concurreren met modellen als de BMW X1, Jaguar E-Pace en Volvo XC40, vooral in Europa een populair segment. Daarnaast moet er overigens ook een grotere SUV verschijnen, die het juist op gaat nemen tegen onder meer de BMW X5. We wachten geduldig af!