Kia's nieuwste klaar voor Auto Expo

Over enkele dagen slaan de poorten van de Auto Expo in New Delhi open en Kia is voornemens om tijdens die autoshow een nieuwe concept-car te presenteren. Eerder liet het merk al twee designschetsen van z'n jongste showauto zien en ook vandaag belicht het merk de auto in een stukje digitaal promotiemateriaal.

Op de designschetsen was al een auto met een vrij excentriek uiterlijk te zien en in de teaservideo valt het zijaanzicht van de vijfdeurs cross-over beter te zien. De nieuwkomer, die volgens Indiase media mogelijk 'Sonet' gaat heten, zal net geen 4 meter lang zijn en gaat het straks opnemen tegen auto's als de Ford Ecosport, Tata Nexon en de Hyundai Creta. Zeer waarschijnlijk komt de auto beschikbaar met zowel een diesel- als met een benzinemotor. Die laatste is waarschijnlijk de 120 pk sterke versie van Kia's geblazen 1.0. Verwacht de auto overigens niet in Europa terug te gaan zien.