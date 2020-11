Kia weekt ontwerper Won Kyu Kang bij BMW los

Won Kyu Kang gaat als directeur van de Kia Design Innovation Group een sleutelrol spelen in hoe de Kia's van de toekomst eruit komen te zien. De afdeling is namelijk verantwoordelijk voor het plannen van nieuwe designs en het uitstippelen van de toekomstige ontwerpstrategie. In iedere regio heeft Kia eigen ontwerpafdelingen, maar uiteindelijk komt alles samen in het centrale Kia Design Center in Zuid-Korea, waar de Innovation Group een belangrijk onderdeel van is. Kang wacht een behoorlijk pittige taak, want hoewel Kia de laatste jaren op het gebied van design een behoorlijke sprong heeft gemaakt, wil het in de toekomst het EV-aanbod flink uitbreiden.

Kang brengt de nodige ervaring mee, want hij werkt al 15 jaar als ontwerper. Hij begon als interieurontwerper bij Hyundai, maar daar heeft hij slechts een jaar gewerkt. Daarna ging hij aan de slag voor BMW. Van 2005 tot 2015 werkte hij daar als exterieurontwerper, waar hij de 3.0 CSL Hommage concept tekende. Doet de grille van die concept-car je wellicht aan een huidige BMW denken? Daarna is Kang nog twee jaar 'Senior Exterior Designer' geweest in München, om vervolgens de overstap te maken naar BMW Group Designworks in Shanghai. Designworks is een creatieve afdeling van BMW die spannende en soms wat onconventionele oplossingen voor de toekomst bedenkt. Vanuit die positie gaat Kang aan de slag voor Kia.