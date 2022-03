Kia Venga - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Kia Venga werd tot 2019 geleverd, maar oogt zo pretentieloos dat het nu al niet meer voor te stellen is dat Kia dit model zou voeren. In 2015 werd hij íets brutaler, met de nadruk op ‘iets’.

Pretentieloos? Tja, ‘suf’ kan ook, maar dat klinkt negatiever dan we bedoelen. De Venga was ondanks zijn hippe naam een stille kracht in het Kia-gamma, een onopvallende, maar heerlijk praktische auto die onder de radar heel wat kopers vond. Dat die kopers vaak wat ouder waren, staat slecht in de folder, maar is natuurlijk helemaal geen schande.

Anno nu zou de Venga zonder meer een SUV of minstens een cross-over zijn, maar daar moest deze MPV-achtige niets van weten. Dat de Venga een schot in de roos was, blijkt ook wel uit de lengte van zijn carrière. De auto, die overigens bij Hyundai een broertje had in de vorm van de iX20, verschijnt in 2009. Hij houdt het dus tien jaar vol, en dat zonder al te grote uiterlijke wijzigingen. De wijzigingen die er wel zijn, worden in 2015 doorgevoerd. Het nieuws zit vooral in het enorme paneel dat we de bumper noemen, al omvat dat stuk kunststof hier ook de complete grille.



Die grille groeit in 2015 aanzienlijk. De ‘Tiger Nose’-vorm, met de inkepingen boven en onder, wordt meer geaccentueerd en gaat dan verder dan alleen een verdikking van de verchroomde omlijsting. Opvallend is dat de door de veel hogere grille ontstane ruimte niet wordt benut, want het logo zit bij de latere versie juist boven het gapende gat. Aan de koplampen verandert opvallend genoeg niets, maar de luchtinlaten onderin de bumper krijgen wel een andere vorm. Met een andere achterlichtindeling is de facelift, althans voor wat de uiterlijkheden betreft, compleet.