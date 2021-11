Kia Sorento (2012) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste generatie van de Kia Sorento staat ons nog helder voor de geest, want met die auto begon Kia’s succes in Nederland. Voor de tweede generatie geldt dat heel wat minder. Toch richten we ons vandaag specifiek op die auto, want in 2012 kreeg juist deze Sorento een opvallende facelift.

De Kia Sorento van de eerste generatie bood waar wij Nederlanders als geen ander dol op zijn: veel voor weinig. Destijds kon je nog gewoon scoren door voor een schappelijk bedrag een onzuinige, maar forse en goed uitziende SUV op de prijslijst te parkeren. Die combinatie is tegenwoordig onmogelijk dankzij de op CO2-uitstoot gebaseerde bpm, een project dat in 2010 van start ging. Slecht nieuws voor de tweede generatie van de Sorento, die juist een jaar eerder was gepresenteerd.

Veel Nederlandse kopers kozen in de jaren daarna dan ook voor de tweede generatie van de kleinere Sportage, terwijl de Sorento langzaam wegzakte in de rol van muurbloempje die hij pas met de huidige generatie, dankzij plug-in hybride aandrijflijnen, weer enigszins achter zich laat.

Toch was de tweede Sorento zeker geen slechte auto. Het stoere, onverzettelijke uiterlijk bleef bovendien bewaard, zij het in een geheel nieuwe en duidelijk modernere vorm. Rechte lijnen, platte vlakken en grote, strakke lichtunits bepaalden in 2009 het beeld. Ook was er de destijds nieuwe ‘Tiger Nose’-grille, met de inkepingen aan boven- en onderzijde die Kia ook nu nog hanteert.



Bij de facelift in 2012 lijkt er in eerste instantie maar weinig te veranderen. De koplampen krijgen een wat andere indeling en de voorbumper verliest wat luchtinlaten, waarmee de auto nog wat opgeruimder oogt. Aan de achterkant is echter alles anders. De grote, vrijwel geheel rode achterlichten maken plaats voor L-vormige exemplaren met wat we tegenwoordig een 'opvallende lichtsignatuur' noemen. Het gedeelte op de achterklep eindigt verder naar binnen en meer in een punt. Het sluit daar direct aan op de ‘luifel’ waaronder nu de kentekenplaat huist, onderdeel van een strakkere en compleet nieuwe achterklep. Samen met de eveneens strakgetrokken achterbumper oogt deze Sorento daarmee met name aan de achterkant heel anders dan voorheen. Anders, maar ook beter?