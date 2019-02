Kia SP Concept in productietrim

Kia is aan het testen geslagen met een van de SP Concept afgeleid productiemodel, een auto die we in Nederland overigens niet op de markt verwachten.

Een jaar geleden presenteerde Kia de SP Concept tijdens de Auto Expo in het Indiase New Delhi. Dat studiemodel blikte vooruit op een nieuwe compacte cross-over die in landen als India zijn tanden moet gaan zetten in auto's als de Hyundai Creta en Nissan Kicks. Het is onwaarschijnlijk dat de productieversie, die op deze spionagefoto's voor het eerst min of meer in productietrim is te zien, naar West-Europa komt, al verschijnt de auto mogelijk wel in de Verenigde Staten op de markt.

Net als de SP Concept heeft de productieversie, die mogelijk Tusker gaat heten, een schouderlijn die naar achteren toe iets oploopt. De in lagen opgebouwde koplampen lijken het productiestadium wel te halen. Voor de rest lijkt de 'Tusker' een vrij behoudend getekende cross-over te worden.

Onderhuids verwachten we techniek die straks in de nieuwe Creta van concerngenoot Hyundai komt te zitten. Zet in op een 140 pk sterke 1.4 T-GDI en een atmosferisch ademende krachtbron, waarschijnlijk een 2.0.