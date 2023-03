Kia populairste automerk in Nederland, Hyundai op twee

In februari dit jaar zijn aanzienlijk meer nieuwe personenauto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Kia was in februari het populairste automerk van Nederland, gevolgd door Hyundai.

In januari dit jaar noteerde de Nederlandse automarkt een groeipercentage van zo'n 7 procent achter zijn naam en die positieve trend heeft zich doorgezet in februari. Afgelopen maand zijn in Nederland 28.128 nieuwe personenauto's geregistreerd, zo blijkt uit gegevens van RAI Vereniging, Bovag en RDC. Dat waren er maar liefst 23,8 procent meer dan in februari 2022. De jaarteller staat tot nu toe op 60.822 nieuwe personenauto's. Dat zijn er 13,5 procent meer dan in de eerste twee maanden van 2022. De stevige toename in de registratiecijfers wijst erop dat de leveringen van nieuwe personenauto's weer op gang komt.

Populairste automerken in Nederland, januari 2023

Kia was in heel 2022 het populairste merk van Nederland, maar moest in januari dit jaar Volkswagen, Toyota en Skoda voor zich dulden. In februari pakt Kia de koppositie terug. Met 2.295 registraties en een marktaandeel van 8,2 procent stond het afgelopen maand namelijk op nummer één. Hyundai volgt Kia met 1.975 registraties op de voet (marktaandeel: 1.975). Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens Volkswagen, Ford en Toyota.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.295 8,2 procent 2 Hyundai 1.975 7,0 procent 3 Volkswagen 1.820 6,5 procent 4 Ford 1.785 6,4 procent 5 Toyota 1.742 6,2 procent

Populairste auto in Nederland, januari 2023

De auto waarvan er in februari de meeste van zijn gekentekend is niet afkomstig van Kia of Hyundai. Sterker nog: niet eens van een merk dat in de top 5 voorkomt. De Lynk & Co 01 mag zich met 1.089 gekentekende exemplaren en een marktaandeel van 3,9 procent de populairste auto van Nederland noemen. Op plek twee staat de immer populaire Opel Corsa (887 stuks, 3,2 procent marktaandeel).

De populairste auto van Kia was in februari de Picanto. Daar werden 534 exemplaren van gekentekend. Bij Hyundai was de Tucson met 566 geregistreerde exemplaren de winnaar.