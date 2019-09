Kia lanceert Ceed als plug-in hybride

Het zijn namelijk de opgehoogde XCeed en Ceed Sportswagon die een plug-in hybride-aandrijflijn krijgen. Daarmee worden de reguliere vijfdeurs Ceed en sportievere Proceed overgeslagen. Onder de kap van de twee Ceeds werkt de 1,6-liter benzinemotor samen met een 60 pk sterke elektromotor. Deze put zijn kracht uit een 8,9 kWh grote batterij die naast de 37 liter brandstoftank onder de achterbank wordt gemonteerd. Het gecombineerde vermogen bedraagt 141 pk met 265 Nm koppel.

Beide auto’s komen geheel elektrisch 60 kilometer ver. Een sprintje trekken vanuit stilstand naar 100 neemt in beide gevallen zo’n 11 seconden in beslag. De aandrijflijn wordt standaard aangedreven door een zestraps automaat met dubbele koppeling. Over laadtijden en -mogelijkheden meldt Kia vooralsnog niets.

De XCeed en Ceed Sportswagon plug-in hybrid zijn de eerste PHEV’s van Kia die in Europa worden gebouwd. Beide auto’s zien namelijk het levenslicht in het Slowaakse Žilina. Dit is dan ook geen verwonderlijke keuze, want Kia lanceert de modellijn specifiek voor de Europese markt.

Het merk verklaart dat in de eerste helft van dit jaar één op de zeven verkochte Kia’s in Europa geëlektrificeerd was en dat deze trend zich voortzet. Met deze twee nieuwe modellen hoopt het merk dit aandeel uiteraard te vergroten. Begin volgend jaar zijn de auto’s op de Europese wegen te vinden.