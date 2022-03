Na Hyundai doet ook Kia uitgebreide elektrificatieplannen uit de doeken. Het merk heeft in 2027 maar liefst 14 volledig elektrische auto's in zijn gamma, waaronder een elektrische stadsauto en twee elektrische pick-ups!

Net als Hyundai heeft Kia bloedserieuze plannen als het op elektrische auto's aankomt. De Kia EV6 krijgt een heel stel volledig elektrische broertjes die net als die EV6 onder het EV-label van het merk worden gehangen. Er zit onder meer een grote SUV in het vat die EV9 gaat heten, maar daar blijft het absoluut niet bij. Kia zegt in 2027 namelijk maar liefst 17 volledig elektrische auto's in zijn internationale portfolio te hebben. Daarmee heeft het merk zijn plannen aardig aangescherpt. Voorheen mikte Kia erop om in 2026 wereldwijd 11 EV's te hebben.

Vanaf 2023 breidt Kia zijn gamma jaarlijks uit met minstens twee volledig elektrische modellen. Kia licht alvast een tipje van de sluier op, en zegt niet alleen met twee elektrische pick-ups, maar ook met een goedkoop elektrisch instapmodel te komen. Kijk niet gek op als Kia het aandurft om een nieuwe elektrische stadsauto te ontwikkelen. Een elektrisch equivalent van de Picanto mogelijk, en dat kan best eens heel interessant worden.

Kia geeft daarbij ook nieuwe informatie vrij over de productieversie van de EV9 Concept die in 2023 op de markt moet komen. Die EV9 wordt Kia's elektrische vlaggenschip en zal zo'n 5 meter lang worden. De elektrische SUV zou in zo'n 5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen sprinten, al is de beoogde actieradius van 540 kilometer natuurlijk nog veel interessanter.

Natuurlijk gaat de aankondiging van het beoogde EV-gamma gepaard met de bekendmaking van stevige doelen wat betreft de verkoop van EV's. Kia wil dit jaar wereldwijd 160.000 elektrische auto's verkopen. In 2026 moeten dit er 807.000 zijn, in 2030 maar liefst 1,2 miljoen. Daarmee heeft Kia zijn verkoopdoelstelling voor 2030 met 36 procent aangescherpt. Kia's totale wereldwijde verkopen - waarin dus ook auto's met verbrandingsmotoren worden meegeteld - moeten dit jaar op 3,15 miljoen eindigen. In 2030 moeten dat er 4 miljoen zijn, ruim een kwart meer.

Niro Plus

Meer nieuws? Zeker. Kia gaat zijn elektrische auto's namelijk bouwen in de markten waar ze het meest in trek zijn. Zo wil Kia in Europa vanaf 2025 kleine en middelgrote EV's gaan produceren en moeten er een jaar eerder in de Verenigde Staten middelgrote SUV's en pick-ups van de band rollen. Momenteel heeft Kia voor jaarlijks 13 GWh aan accu's nodig voor zijn auto's. Naar verwachting ligt dat omstreeks 2030 op maar liefst 119 GWh. Het blijft overigens niet alleen bij volledig elektrische auto's, Kia zegt namelijk ook meet plug-ins en conventionele hybride modellen aan de man te willen gaan brengen. Ook spreekt het merk van de komst van de Niro Plus, een op basis van de nieuwe Niro ontwikkeld model dat speciaal voor taxibedrijven en autodeeldiensten is bestemd.