Kennismaken met de Opel Corsa B - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Met de Opel Corsa A wist Opel zijn klantenbestand aardig uit te breiden, maar 30 jaar geleden was een vervanger hard nodig. Eind maart 1993 konden we voor het eerst met die opvolger rijden. De nieuwe Corsa was nogal een verschil met zijn voorganger.

Begin jaren 80 betrad Opel de enorm snel groeiende markt voor compacte auto's. Daar waar Volkswagen met de Polo en Ford met de Fiesta vooral de dienst uitmaakten, was vanaf 1982 ook een antwoord van Opel. Wel een wat behoudend vormgegeven antwoord en dat zou tot aan het einde van de maar liefst 11-jarige carrière van de Corsa A een vaak terugkerend kritiekpunt zijn. Dat moest dus beter bij de nieuwe Corsa. Begin 1993 werd duidelijk dat Opel de kritiek ter harte had genomen. De Corsa B was een frisse verschijning die, zo constateerden we bij onze kennismaking, 'in niets meer deed denken aan de oude'.

Vlotter gelijnd en groter

De eerste aanblik van de nieuwe Opel Corsa was dus positief. "Het stylingteam van Opel zette een stel vlotte, kromme lijnen op papier, die de basis vormden voor dit kittige Opeltje. Als we goed kijken, vinden we zelfs wat Japanse trekjes terug. Het maakt de Corsa tot een heel vlot autootje." Dan hadden we het eigenlijk wel over twee auto's, want de Corsa drie- en vijfdeurs zagen er tot onze verrassing nogal anders uit. "Opvallend is dat die van achteren totaal verschillend zijn. De driedeurs heeft een sportief profiel met een snel aflopend dak. De vijfdeurs is wat behoudender gelijnd en heeft een vrijwel rechte achterkant. Achterklep en lichtblokken zijn eveneens verschillend. Opel verwacht dat ze ieder een eigen schare fans krijgen."

Zoals dat vaker gebeurt bij een generatiewissel, was de Corsa B groter dan de A. Ook dat pakte wat ons betreft positief uit. Het ging er in de Corsa daardoor wat prettiger aan toe. "Voorin hebben we geen enkel probleem ons 1,81 meter lange lijf onder te brengen; er is meer hoofdruimte dan vroeger. Achterin biedt de Corsa verrassend veel beenruimte, een centimeter of zeven meer dan in zijn voorganger. In de driedeurs zitten we achterin nog wel met ons hoofd tegen het dak, maar in de vijfdeurs is er een centimeter of vier meer hoofdruimte. Dat is dus de variant die je moet kiezen als je geregeld grotere kinderen of volwassenen achterin mee wilt nemen." Meer positief nieuws? Jazeker: de bagageruimte achterin was eveneens toegenomen en er was een lagere tildrempel. Wel vonden we de bekleding van de kofferbak wat tegenvallen.

Goed, niet denderend

Eenmaal achter het stuur van de Corsa, viel ons direct op dat het dashboard mooi strak vormgegeven was. Het ontwerp verdiende wat ons betreft een pluim en zeker het digitale display kon onze goedkeuring wegdragen: "Alle Corsa's hebben midden op het dashboard een digitaal paneel. Daarop zijn van links naar de rechts de tijd, de afgestemde radiozender en (uniek in deze klasse) de buitentemperatuur af te lezen." Minder waren we te spreken over de kwaliteitsbeleving. Daar had Opel steken laten vallen, vonden we. "Door kunststoffen met verschillende texturen te gebruiken en een matige pasvorm van de diverse panelen, maakt het dashboard kwalitatief een mindere indruk dan de rest van de auto. Daarnaast worden we met zo'n vrolijke jas een beetje droevig van al die grijstinten in het interieur."

Het rijgedrag was op zichzelf goed, maar niet bovengemiddeld. We vonden de 60 pk sterke 1.4 in de als populaire (zo bleek later) Swing uitgevoerde testauto zijn werk voldoende doen. Het vermogen voldeed voor de kleine Corsa en de motor was niet heel goed te horen. Minder te spreken waren we over de vage koppeling en dito versnellingsbak. Weinig gevoel in beide en 'de versnellingspook staat verder naar achteren dan je gewend bent'. "De besturing is duidelijk nauwkeuriger met aanmerkelijk meer gevoel. Vering en demping zijn op comfort afgestemd, een goede keuze voor dit type auto. Het onderstel heeft wel wat moeite met kleine hobbeltjes, die minder gefilterd aan de passagiers door worden gegeven. De stoelen bieden een prima zit: voldoende stevig en goed steunend." Positieve en wat tegenvallende puntjes dus, maar al met al vonden we de nieuwe Opel Corsa een 'fijn rijdend autootje'.

Meer voor meer

De vanafprijs van de nieuwe Opel Corsa lag 1.350 gulden boven die van de Corsa A en dat vonden we toch een fikse stijging. Wel eentje die het was ons betreft waard was. De Corsa B maakte op tal van fronten een veel betere indruk dan zijn voorganger en kwam standaard met veel moderne pluspunten ten opzichte van de A: "Zoals gordelspanners, het digitale display, regelbare dashboardverlichting, zes speakers, een pollenfilter en een vijfbak". De Corsa leek dan ook een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. Dat bleek te kloppen: het werd in Nederland de populairste Opel Corsa ooit. Jaarlijks werden er in ons land tussen de 14.000 en ruim 17.000 exemplaren verkocht.

