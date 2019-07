‘JLR wil EV’s bouwen in Engeland’

JLR zou volgende week gaan aankondigen dat het komende elektrische modellen gaat bouwen in z’n Engelse Caslte Bromwich-fabriek, meldt Reuters. Natuurlijk heeft Jaguar ook nu al een elektrisch model in huis, maar die i-Pace wordt in Oostenrijk gebouwd. JLR heeft nog geen commentaar gegeven op de vermeende plannen, dus we zullen volgende week even moeten afwachten.

Dat Jaguar werkt aan meer EV’s is niet meer dan logisch en bovendien al eerder aangekondigd. Daarbij gaat het niet alleen maar om SUV’s en cross-overs, zoals tegenwoordig gebruikelijk is. Ook meer traditionele sedans worden naar verluidt geëlektrificeerd. Volgens Reuters staat een elektrische versie van een geheel nieuwe XJ bovenaan het prioriteitenlijstje, maar dat strookt niet helemaal met eerder nieuws over elektrische Jaguars. In april stelde de inmiddels vertrokken ontwerper Ian Callum namelijk nog dat de volgende elektrische Jaguar een vanaf het begin als zodanig ontworpen auto zou zijn. Geen elektrische versie van een bestaand model dus, zoals ook de i-Pace dat niet is. De tijd zal het leren.