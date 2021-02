Jeep Cherokee moet van naam veranderen van Indianenstam

Jeep moet mogelijk op zoek naar een andere naam voor de Cherokee. De gelijknamige Indianenstam in de Verenigde Staten is er niet meer zo van gecharmeerd dat hun naam op een auto staat.

De Cherokee-stam, een bevolkingsgroep van inheemse Amerikanen, vindt het de hoogste tijd dat bedrijven en sportteams hun naam niet meer gebruiken. Het hoofd van de Cherokee-stam, Chuck Hoskin Jr., liet weten in het geheel niet vereerd te zijn door de naam Cherokee op de auto, “hoewel het ongetwijfeld goedbedoeld zal zijn”. De Cherokee-benaming werd al in 1974 geïntroduceerd op de Jeep. Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantis-groep, is inmiddels op de hoogte gebracht. In een reactie laat het bedrijf weten dat de naam destijds 'met zorg' gekozen is en dat het de inheemse Amerikaanse stam 'eert als nobel, bekwaam en trots', tekent The Guardian op.

"De beste manier om ons te eren, is door meer te weten te komen over onze rol in dit land, onze geschiedenis, onze cultuur en onze taal en door een constructieve dialoog met ons aan te gaan’’, zei Hoskin Jr. Recent maakten ook twee sportteams bekend hun naam, die gelinkt was aan een Indianenstam, te zullen veranderen. Zo ontdeed het NFL football-team uit Washington zich van zijn bijnaam ‘Redskins’. En ook de honkballers van de Cleveland Indians maakten vorig jaar bekend die naam te zullen aanpassen.

Namen van inheemse Amerikanen zijn veelvoudig gebruikt voor Amerikaanse auto's. Zo had Jeep zelf vroeger ook de Comanche, had Chevrolet de Apache en Cheyenne, Dodge de Dakota en Madza de Navajo. Ook in het Amerikaanse leger worden er veel voertuigen gebruikt die vernoemd zijn naar inheemse stammen.