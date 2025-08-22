Jeep Cherokee helemaal nieuw: met THP-motor!

Jeep presenteert in Amerika een nieuwe Cherokee. Dat is een ‘big deal’, want het is lang geleden dat het merk een nieuwe Cherokee presenteerde.

Oké, technisch gesproken is het nog maar drie maanden geleden dat Jeep een nieuwe Cherokee presenteerde. Dat was echter de auto die je hier ziet, en waarover we toen nog niets anders konden vertellen dan wat op de foto zichtbaar was. Nu wel, want Jeep gooit alle remmen los als het over de Cherokee gaat.

Even voor je beeldvorming: de Cherokee is een middelgrote Jeep, groter dan de Compass (die is van Peugeot 3008-formaat), maar kleiner dan een Jeep Grand Cherokee, die anders dan wat de naam suggereert verder niets met de Cherokee te maken heeft.

Deze Cherokee is de opvolger van een auto die al in 2013 werd gepresenteerd en ooit ook in Europa werd geleverd, maar vooral in theorie. De nieuwe Cherokee staat ook in de traditie van de XJ-generatie, die vierkante Jeep die tot 2001 op de prijslijst stond. Leuk weetje: de auto’s tussen die XJ en de Cherokee uit 2013, heetten in Amerika Liberty. Maar we dwalen af. De nieuwe Cherokee is in vergelijking met zijn directe voorgangers weer een stuk vierkanter, en staat daarmee nadrukkelijk in de XJ-traditie.

Na die eerste foto is het nu tijd voor meer beeld, plus specificaties. De nieuwe Jeep Cherokee staat zoals verwacht op het STLA Large-platform van Stellantis, maar eigenlijk zijn er twee daarvan. Je hebt de versie met de motor in lengterichting, bekend van de Dodge Charger en ook voor de toekomstige Alfa Romeo Stelvio en Giulia. STLA Large-transverse heeft daar vermoedelijk maar bar weinig mee te maken, en wordt gebruikt voor de elektrische Jeep Wagoneer S. Linkjes met het Europese Stellantis-aanbod zijn er nauwelijks, maar de motor is de uitzondering. Die 1,6-liter viercilinder wordt gebouwd in Amerika, maar vindt zijn oorsprong volgens het persbericht wel in Europa. Wikipedia denkt dat het gaat om de EP6CDTX, een variant van de THP-motor die in Europa in allerlei Peugeots en Citroëns is geleverd. In de Jeep is die motor gekoppeld aan een elektromotor, wat in de stekkerloze hybride een totaalvermogen van 210 Amerikaanse pk’s en 312 Nm aan koppel oplevert. Vierwielaandrijving is uiteraard present.

Binnenin de Cherokee hoef je geen zichtbare familieband met Peugeots en Opels te verwachten. Stellantis houdt zijn zaakjes op dat vlak nog goed gescheiden per continent maar voorziet de Cherokee uiteraard wel van een moderne lay-out en dito infotainment. Ruim is de 4,78 meter lange auto trouwens ook: Jeep belooft 30 procent meer laadruimte dan bij het vorige model. Achter de voorstoelen moet je er 1.935 liter in kunnen verstouwen en achter de achterbank 952, al rekent men daar vermoedelijk wel tot het dak.

Over een Europese carrière van de nieuwe Jeep Cherokee wordt officieel nog met geen woord gerept, maar gezien de hybride aandrijflijn en de aanwezigheid van de grotere Grand Cherokee alhier lijkt het niet ondenkbaar.