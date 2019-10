Je verwacht het niet: Performance Parts voor BMW 2-serie Gran Coupé

Veel meer woorden hoeven we er eigenlijk niet aan vuil te maken, want creativiteit staat niet heel hoog op de prioriteitenlijst van de Performance Parts-ontwikkelaars. De door deze afdeling aangeklede auto’s zijn steevast wit en voorzien van een aankleding in zwart en carbon. Het resultaat is een auto, in dit geval dus de verse Gran Coupé, die nog wat agressiever oogt dan een exemplaar in M Sport-trim.

Het interieur wordt aangekleed met onder meer een stuurwiel met Alcantara, rode accenten en, je raadt het al, koolstofvezel accenten. Technische aanpassingen zijn er in de vorm van een andere uitlaat en speciale M Performance-remmen. 18-of 19-inchwielen maken het feest compleet.

Afgeven op de kleurstelling van de demo is overigens leuk, maar ook een beetje flauw. Zoals de naam al suggereert, zijn de Performance Parts los te bestellen zodat 2-serie-kopers wel degelijk creatief aan de slag kunnen met hun nieuwe auto. Een in een kleur naar wens uitgevoerd exemplaar kan zo naar believen worden aangekleed met sportieve elementen, zoals dat ook bij nagenoeg alle andere BMW-modellen het geval is.