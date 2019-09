Jaguar toont stukje nieuwe XJ

Op 5 juli rolden de laatste exemplaren van de Jaguar XJ van de band in het Engelse Birmingham. Daarmee is de topsedan maar liefst 9 jaar in productie geweest. Met name in zijn laatste levensfase had de auto verkooptechnisch last van auto's als de S-klasse van Mercedes-Benz en de 7-serie van BMW, toplimousines waarvan de huidige generaties een stuk jonger zijn. We weten al dat Jaguar de XJ een opvolger geeft in de vorm van een volledig elektrische topsedan. Tijdens de presentatie van de nieuwe Land Rover Defender in Frankfurt is een stukje van de nieuwe XJ aan de buitenwereld getoond.

De achterkant lijkt een beduidend strakker ontwerp te krijgen dan de laatste generatie XJ. De verlichting, met doorlopende lichtbalk, doet enigszins denken aan de wijze waarop de achterlichten van auto's als de Jaguar XE zijn ingedeeld. Mogelijkerwijs komt de nieuwe XJ te staan op het Modular Longitudinal Architecture (MLA)- platform, een basis die ook onder de nieuwe Range Rover en Range Rover Sport komt.

De elektrische nieuwe XJ wordt ontwikkeld door het team dat ook verantwoordelijk is geweest voor de i-Pace. De net als de laatste generatie XJ in Castle Bromwich (Birmingham) te bouwen toplimo is niet de enige geëlektrificeerde auto die het bedrijf op de agenda heeft staan. Vanaf 2020 moet van elke Land Rover en Jaguar een geëlektrificeerde versie beschikbaar zijn. Let wel, het gaat hier dus niet in alle gevallen om volledig elektrische versies, ook hybriden, plug-in hybriden en auto's met een mild-hybrid aandrijflijn vallen hieronder.