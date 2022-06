‘Jaguar komt met drie dure, elektrische cross-overs vanaf 2025’

Van Jaguar horen we de laatste tijd alleen maar klein nieuws . Volgens de laatste geruchten komt dat omdat men achter de schermen bezig is aan drie spectaculaire elektrische auto's, waarvan de eerste in 2025 wordt gelanceerd.

Jaguar presenteerde al in 2018 de elektrische Jaguar i-Pace en verbaasde toen vriend en vijand door op EV-vlak de Duitse concurrentie een stap voor te zijn. In plaats van door te pakken door op het i-Pace-platform met meer modellen te komen, bleef het sindsdien stil op EV-gebied. Geen goed signaal, maar volgens Autocar heeft dat een goede reden. Jaguar zou achter de schermen namelijk bezig zijn met de ontwikkeling van drie elektrische modellen op een geheel nieuw EV-platform. Deze elektrische Jaguars zijn niet zomaar nieuwe modellen, maar moeten Jaguar als merk opnieuw uitvinden en hoger in de markt positioneren.

Minder auto's, meer winst

Jawel, hoger. Jaguar geeft volgens Autocar de directe strijd met BMW, Mercedes, Audi en Lexus op en richt zich in plaats daarvan op een exclusiever deel van de markt. Daar zijn de verkoopaantallen een stuk lager, maar de prijzen daarmee de winstmarges hoger. Volgens de niet nader omschreven bronnen van de Britse site mikt Jaguar in die nieuwe vorm op 50.000 tot 60.000 auto’s per jaar, wereldwijd. Ter vergelijking: in fiscaal jaar 2019-2020 schoof men nog dik 140.000 auto’s over de toonbank, en dat met een wat verouderd gamma. Land Rover zorgt voor de aantallen bij Jaguar Land Rover (JLR), en verkocht zo’n 370.000 auto’s in dezelfde periode.

Cross-overs, geen SUV's

De drie modellen laten zich alle drie omschrijven als een cross-over. We gebruiken bewust die term en niet het wat overlappende ‘SUV’, want de Britten gaven eerder al aan dat traditionele SUV’s net zo min in het vat zitten als sedans. Mik dus op sportief gelijnde, enigszins hoger op de poten gezette modellen met een hatchback-achterklep. Dat levert de gewenste combinatie van uitstraling, zitpositie en stroomlijn op. De nieuwe EV’s staan op het nieuwe en speciaal voor dat doel ontwikkelde Panthera-platform en verschillen niet alleen in lengte, maar ook als het gaat om wielbasis. Bijzonder is dat de kleinste van de drie er volgens de geruchten ook als driedeurs komt. Deze 'instapper' zal volgens de insiders trouwens evengoed al bijna een ton kosten.

Als dit drietal arriveert, is de rest van het aanbod inmiddels verdwenen. Jaguar wil vanaf 2025 namelijk helemaal elektrisch zijn en daar past behalve de dan flink verouderde i-Pace natuurlijk geen bestaand model meer bij.