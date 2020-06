Jaguar herintroduceert 3,8-liter zescilinder van E-type

De Britten zijn maar wat dol op hun autogeschiedenis en merken als Jaguar en Aston Martin geven die hang naar het verleden handen en voeten. Zo was er onlangs nog het opmerkelijke nieuws dat Aston Martin weer nieuwe DB5's bouwt en nu heeft Jaguar iets interessants in petto. Dit keer geen retro-infotainmentsysteem of complete E-types, maar een motor. Niet zomaar eentje; de 3,8-liter zescilinder die dienst deed in onder meer de E-type, S-type (het origineel), de MKX en de XK150. Kortom, een blok dat in de neus van een aantal legendarische modellen heeft dienst gedaan.

Jaguars eigen Classic-afdeling is verantwoordelijk voor het afstoffen en productieklaar maken van de krachtbron, die volgens de originele blauwdrukken wordt geproduceerd. Waarschijnlijk gaat er hier en daar qua materiaalkeuze en eventuele probleemgevoelige zaken wel een iets andere keuze worden gemaakt dan zestig jaar geleden. De motoren zijn bedoeld voor directe vervanging van het origineel, dus waarschijnlijk zijn ze niet zomaar los verkrijgbaar. Jaguar meldt dat naar wens het serienummer van hun originele 3.8 in het nieuwe blok kan worden geëtst, met een klein accentje erachter om aan te geven dat het om een moderne replica gaat. Omgerekend kost een splinternieuwe variant van de motor € 15.870.

Het grotendeels uit gietijzer opgetrokken blok werd van 1958 tot 1968 in Jaguars geschroefd. Naast eerder genoemde modellen was de motor ook leverbaar in de MkIX en Mk2. In die laatste (en de S-type) zorgde de 3.8 voor prestaties die destijds voor een luxe sedan ongekend waren. Ook de XK150 zette zijn sportieve doch stijlvolle uiterlijk luister bij dankzij een maar liefst 270 pk sterke versie van deze zes-in-lijn. Een motor met een bijzonder plaatsje in de geschiedenis van Jaguar en nu dus weer nieuw leverbaar.