Is dit de nieuwe compacte én elektrische Alfa Romeo?

Alfa Romeo introduceerde onlangs de 33 Stradale, een exotische coupé die zich binnen de Alfa-hiërarchie op de troon nestelt. Ook aan de onderkant van zijn modellengamma heeft Alfa Romeo nieuws in het vat zitten. Het merk komt in 2024 namelijk met een nieuwe compacte cross-over. Een kleine broer dus van de Tonale. Waar de Tonale op technisch vlak nog vooral een FCA-product is, wordt de nieuwe kleinere Alfa een model dat profiteert van de modernere en vooral op elektrovlak beter onderlegde platformen van Stellantis. We hebben nu afbeeldingen te pakken van wat waarschijnlijk die nieuwe kleine, maar nog naamloze nieuwe Alfa Romeo is.

Onder meer Koreaanse media hebben hand weten te leggen op platen waarop we mogelijk een nieuwe kleine cross-over van Alfa Romeo zien. De nieuwe kleine Alfa - waarmee het merk zich sinds het verdwijnen van de Mito weer in het B-segment gaat begeven - heeft uiteraard een zogenoemde Scudetto in zijn snuit. Die sinds jaar en dag Alfa-kenmerkende driehoekige grille wordt geflankeerd door over twee lagen verdeelde verlichting. De led-dagrijverlichting in de bovenste verdieping is daarbij in drie segmenten opgeknipt. Met een gezonde dosis fantasie doet dat denken aan de kijkers van de Alfa Romeo SZ. Van opzij bezien is de kleine Alfa typisch een compacte cross-over, maar dan een met een in de C-stijl verborgen handgreep van het achterportier. Het op deze foto's zichtbare model staat op een evolutie van de bekende 'draaischijf'-wielen van de Italianen lijkt een relatief hoge bilpartij met daarin een geïntegreerde achterspoiler te krijgen. Ook zien we al iets van het interieur. Zo komen achter het stuur twee kokers te zitten waarin de - ongetwijfeld digitale - klokken zijn gehuisvest.

Onder de nog naamloze compacte Alfa Romeo vinden we straks waarschijnlijk het (e-) CMP-platform van Stellantis. Die basis tref je ook aan onder auto's als de Peugeot (e-) 208 en (e-) 2008, Jeep Avenger en Opel Corsa. Net als die modellen komt ook het Alfa Romeo-derivaat daarvan er met een of meerdere elektrische aandrijflijnen. Reken daarbij op de komst van in ieder geval een 156 pk sterke variant die zo'n 400 kilometer uit zijn 51 kWh accu perst.