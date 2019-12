Instapmotor Citroën C5 Aircross nu ook met automaat

Wie voorheen bij de Citroën-dealer aanklopte voor een C5 Aircross op benzine met een automatische transmissie werd door de verkoper vriendelijk doch beslist naar de 180 pk sterke PureTech-benzinemotor doorverwezen. Vanaf heden is er echter meer keus, want de Nederlandse dealer biedt voortaan ook een versie van de SUV aan waarbij de instapmotor, de 131 pk sterke 1.2 PureTech, leverbaar is in combinatie met de achttraps automaat.

Wie zijn Citroën zo configureert, krijgt de beschikking over een C5 Aircross die binnen 11,3 seconden op de 100 zit en een topsnelheid van 193 km/h heeft. Naast de reguliere uitvoeringen, zoals de Feel en de Shine, komt Citroën met Business-edities. Beginnend bij de reguliere Business Edition bieden de Fransen standaard een over twee zones verdeelde airconditioning, Connect-navigatie en 18-inch wielen aan. De luxere Business Plus krijgt een volledig ledkoplampensysteem, een handsfree bedienbare achterklep, adaptieve cruisecontrol en 19-inch lichtmetaal. Deze versies krijgen een Nederlandse vraagprijs van respectievelijk € 36.040 en € 38.540 opgedrukt. De C5 Aircross 130 PureTech EAT8 is per direct te bestellen.