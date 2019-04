Infiniti teast Qs Inspiration Concept voor Shanghai

Infiniti belooft een concept-car met de naam Qs Inspiration mee te nemen naar de autosalon van Shanghai, die later deze maand zijn deuren opent. Vandaag kunnen we een eerste blik op de auto werpen, binnenkort volgt meer.

De Qs Inspiration is zowaar geen SUV, maar een sportieve sedan. Nog specialer is dat het woord ‘coupé’ in het gehele persbericht niet voorkomt en Infiniti ‘m dus echt gewoon ‘sedan’ noemt. Dat zien we tegenwoordig nog maar zelden. Ook opvallend: het zou gaan om een auto met een geëlektrificeerde aandrijflijn, wat impliceert dat er nog altijd een verbrandingsmotor aanwezig is. De auto staat op een geheel nieuw platform dat bij uitstek geschikt moet zijn voor het onderbrengen van allerhande deels of geheel elektrische aandrijflijnen.

Met de concept-car wil Nissans luxemerk terugkijken op de eerste Infiniti, de Q45. Die auto kwam in 1989 en dus is er nu, dertig jaar later, reden voor een feestje. De Qs Inspiration krijgen we op dit moment alleen van achteren te zien. Op de teaserplaat wordt duidelijk dat het inderdaad om een sedan-achtige met een lage daklijn gaat. Brede, platte lichtunits dragen bij aan de stoere uitstraling en het hele apparaat doet denken aan de Qx Inspiration, een in januari gepresenteerde concept car. Die voldeed overigens wel aan alle verwachtingen en is een elektrische SUV.

Infiniti-nieuws blijft natuurlijk nieuws, maar toch kijken wij vanaf nu een beetje met een dubbel gevoel naar dit soort berichten. Onlangs maakte Infiniti immers bekend dat het zich terugtrekt uit West-Europa. De kans dat je een nazaat van de Qs Inspiration ooit via de officiële kanalen kunt aanschaffen, lijkt ons dan ook nihil.