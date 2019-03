Infiniti stopt in West-Europa

Infiniti voert wereldwijd een grote herstructurering voor, waarbij de focus nadrukkelijk op alle delen van de wereld behalve West-Europa komt te liggen. Terwijl in China juist extra wordt geïnvesteerd, er in de VS nog steviger op SUV’s wordt ingezet en er een groot elektrificatieplan klaarligt voor het hele gamma, besluit Nissans luxemerk dat het in Europa mooi is geweest.

Een direct gevolg daarvan is dat er een einde komt aan de carrière van de compacte Q30 en diens minimaal ruigere broer QX30. Dat technische broertje van de Mercedes-Benz GLA moest voor een doorbraak van Infiniti gaan zorgen in Europa, maar is daar niet in geslaagd. In het Engelse Sunderland, waar de Q30 van de band loopt, trekt men nog dit jaar de stekker uit de productielijn.

Ook komt er een wereldwijd einde aan de levering van Infiniti’s met dieselmotoren. In plaats daarvan zet Infiniti vanaf 2021, net als veel andere merken overigens, nadrukkelijk in op elektrificatie.

Infiniti wil voor Nissan zijn wat Lexus voor Toyota is en bestaat net als z’n grote concurrent sinds 1989. Elders op de wereld slaagt Infiniti aardig in z’n missie, maar in West-Europa was het vanaf het begin tobben voor het merk. Ironisch genoeg was de eerste enigszins succcesvolle Infiniti de eerste generatie van de FX, een auto die hier nooit officieel geleverd is maar wel op relatief grote schaal door derden uit Noord-Amerika werd gehaald. Het officiële Infiniti-aanbod bestond aanvankelijk uit de G37 sedan, coupé en cabriolet en de SUV’s EX en FX. Momenteel heeft het merk behalve de Q(X)30 de Q50, Q60, Q70 en QX70 in het gamma, waarbij de Q70 voorheen ‘M’ heette en de QX70 tot enkele jaren geleden als FX door het leven ging. De Q50 trad onlangs nog op in de rubriek ‘Schaduwspeler’, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat alle andere modellen ook in aanmerking komen voor een plaatsje in die reeks.

Infiniti investeert het bespaarde geld niet alleen in Azië, de Amerika’s en het Midden-Oosten, maar blijft ook in Oost-Europa actief.