Infiniti QX Inspiration Concept vanuit alle hoeken

Infiniti heeft de QX Inspiration Concept aan de wereld voorgesteld. De elektrische SUV moet weggeven wat we in de toekomst van het Japanse merk kunnen verwachten.

Volgens Infiniti geeft de concept-car een beeld van wat het merk in de toekomst met sportieve elektrische auto's van plan is. De designtaal die in de designkeuken over deze concept-car is uitgegoten, keert volgens Infiniti in de toekomst terug op zijn elektrische modellen.

De QX Inspiration Concept meet 4,65 meter in de lengte en daarmee is hij wat formaat betreft vergelijkbaar met de QX50, al wijkt het design heftig van die auto af. De concept-car staat op 22-inch lichtmetaal en heeft opvallend korte overhangen, opvallend hoge 'schouders' en een lage raampartij. Aan de voorkant geen opvallende grote grille, maar wel vinden we er een verlicht Infiniti-beeldmerk.

Informatie over de aandrijflijn, behalve dan dat de QX Inspiration Concept volledig elektrisch is, deelt de fabrikant niet. Wel weten we dat het studiemodel twee elektromotoren heeft en dat het accupakket in de bodem is verwerkt. Het interieur is, het is tenslotte een concept-car, volgepropt met een enorm digitaal display. Infiniti zegt niet dat de auto daadwerkelijk in productie gaat, maar laat wel weten dat het de intentie heeft om een elektrische SUV op de markt te brengen.

De North American International Auto Show die straks in Detroit plaatsvindt, is voor Infiniti extra bijzonder. Het is dit jaar namelijk 30 jaar geleden dat Infiniti zich, op dezelfde autobeurs, als nieuw merk presenteerde. In 1989 debuteerde Infiniti's eerstgeborene op de Amerikaanse autobeurs: de Q45. Eigenlijk een Nissan President met een aangepaste koets en een riantere uitrusting. Eerder liet het merk weten dat het vanaf 2021 start met de levering van geëlektrificeerde modellen. Het merk heeft volledig elektrische modellen, maar ook auto's met Nissans e-Power-aandrijflijn achter de coulissen klaarstaan. Infiniti gaf eerder aan te verwachten dat omstreeks 2025 meer dan de helft van de auto's die het verkoopt, geëlektrificeerd is. Eerder al toverde Infiniti zijn VC-T-motoren uit de hoge hoed, benzinemotoren met variabele compressie, een unicum in autoland.