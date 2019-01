Infiniti laat QX Inspiration al zien

Infiniti geeft niet alleen foto's, maar ook de naam van zijn nieuwe studiemodel vrij: QX Inspiration Concept. Volgens Infiniti geeft de concept-car een beeld van wat het merk in de toekomst met sportieve elektrische auto's van plan is. De designtaal die in de designkeuken over deze concept-car is uitgegoten, keert volgens Infiniti in de toekomst terug op zijn elektrische modellen. Hoe de auto er vanbinnen uit komt te zien en waartoe de aandrijflijn in staat is, houdt Infiniti nog even geheim.

De North American International Auto Show die straks in Detroit plaatsvindt, is voor Infiniti extra bijzonder. Het is dit jaar namelijk dertig jaar geleden dat Infiniti zich, op dezelfde autobeurs, als nieuw merk presenteerde. In 1989 debuteerde Infiniti's eerstgeborene op de Amerikaanse autobeurs: de Q45. Eigenlijk een Nissan President met een aangepaste koets en een riantere uitrusting. Eerder liet het merk weten dat het vanaf 2021 start met de levering van geëlektrificeerde modellen. Het merk heeft volledig elektrische modellen, maar ook auto's met Nissans e-Power-aandrijflijn achter de coulissen klaarstaan. Infiniti gaf eerder aan te verwachten dat omstreeks 2025 meer dan de helft van de auto's die het verkoopt, geëlektrificeerd is. Eerder al toverde Infiniti zijn VC-T-motoren uit de hoge hoed, benzinemotoren met variabele compressie, een unicum in autoland.