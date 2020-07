Ineos zet zinnen op Smart-fabriek in Frankrijk

Ineos lijkt haar splinternieuwe Grenadier toch niet in Portugal en Wales te willen bouwen. De Smart-fabriek in Frankrijk, die Daimler te koop heeft gezet, is de nieuwe doellocatie.

Ineos, een grote speler in de petrochemische industrie, trok eerder deze maand het doek van haar eerste eigen auto: de Grenadier. De Land Rover Defender-lookalike staat op de rol voor onderdelenproductie in Portugal en assemblage in Wales. Daar gaat echter mogelijk een streep doorheen. Daimler maakte maandag bekend dat het haar Smart-fabriek in het Franse Hambach verkoopt en nu maakt Ineos-directeur Jim Ratcliffe bekend dat Ineos haar zinnen op de fabriek heeft gezet. "Het is een serieuze overweging," aldus de topman tegenover de Financial Times. Volgens hem is het een 'kwestie van weken' om de deal rond te krijgen.

De fabriek wordt door Daimler van de hand gedaan wegens kostenbesparing. Ratcliffe legt uit dat het jaren geleden nog een te kleine faciliteit leek voor de productie van de Grenadier, maar Daimler stak er twee jaar geleden nog grof geld in voor uitbreiding en daardoor is het volgens hem inmiddels wel interessant genoeg. Ineos is van plan om jaarlijks 25.000 Grenadiers te bouwen. Daar wil het eind volgend jaar mee beginnen. Voor de Portugezen en Welshmen is het uiteraard slecht nieuws. In Wales zouden onder anderen fabriekswerkers van de binnenkort sluitende motorenfabriek van Ford in Bridgend dankzij de komst van Ineos aan het werk kunnen blijven. In totaal zouden er in beide landen bij elkaar zo'n 1.000 fabriekswerkers werkgelegenheid krijgen dankzij Ineos.