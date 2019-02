In memoriam: Chevrolet Volt

Eerder vanmorgen werd bekend dat General Motors z’n fabriek in Detroit nog tot 2020 laat voortbestaan. Dat geldt echter niet voor de Chevrolet Volt, waarvan de productie nu al tot een einde is gekomen.

De Hamtramck-vestiging in Detroit is verantwoordelijk voor de bouw van de Buick LaCrosse, de Cadillac CT6 en de Chevrolet Impala, drie forse sedans. Dat is een autosoort die het zeer moeilijk heeft in de VS, omdat een steeds groter deel van de kopersgroep zich laat verleiden door SUV’s.

Inmiddels is duidelijk dat de Impala en de CT6 nog tot medio 2020 geproduceerd zullen worden in de Hamtramck-vestiging. De LaCrosse is al van het toneel verdwenen en volgens verschillende Amerikaanse media is ook de productie van het vierde product van deze fabriek, de Chevrolet Volt, reeds ten einde gekomen.

Dat is opmerkelijk, want de Volt lijkt als relatief compacte plug-in hybride een stuk beter opgewassen tegen de nabije toekomst dan de traditionele sedans die ‘m in Detroit vergezellen. General Motors moet echter keuzes maken en zet z'n geld naar verluidt liever in op volledig elektrische auto's, zoals de Bolt.

Liftback

De huidige, tweede generatie van de Volt is in 2015 verschenen en dus eigenlijk nog niet over de houdbaarheidsdatum heen. De auto staat op het platform van ‘onze’ huidige Opel Astra en beschikt over een geheel nieuwe aandrijflijn met een grotere benzinemotor, een krachtiger elektromotor en een groter accupakket dan z’n voorganger. Volgens de Amerikaanse EPA-meetmethode moet de auto 85 km elektrisch kunnen afleggen. Net als de eerste Volt is het laatste exemplaar geen sedan, maar een vijfdeurs liftback.

Net als de eerste generatie stond de tweede niet alleen voor z’n taak. In China is dezelfde auto bekend als Buick Velite 5 en in de VS kreeg-ie gezelschap van een heus premiumbroertje. Deze Cadillac ELR combineerde de plug-in hybride aandrijflijn met een blitse coupé-koets, maar wordt in de VS vooral herinnerd als de auto die voor veel meer geld, veel minder praktisch gebruiksgemak bood dan de Volt. De ELR werd een flop en bleef slechts enkele jaren in productie.

Eerste generatie

De eerste generatie van de Chevrolet Volt verscheen nog in de periode waarin General Motors het merk Chevrolet ook in Europa voerde, een situatie die begin 2015 ten einde kwam. De eerste generatie van de PHEV verscheen in 2011 in de Nederlandse showrooms en viel dus vol in de bijtellingsboter, want voor plug-in hybrides gold vanaf 2012 een bijtellingspercentage van 0 procent. De Volt had echter één probleem: zustermerk Opel bood de nagenoeg identieke Ampera aan en Nederlanders wisten de Opel-dealer beter te vinden dan de Chevrolet-vestigingen. Opel wist in 2012 en 2013 bijna 5.000 Ampera’s te slijten, terwijl Chevrolet niet verder kwam dan 1.000 exemplaren. Dat maakt de milieuvriendelijke Chevrolet, die wij ooit overigens onze duurtester mochten noemen, wel tot een leuk alternatief voor de occasionkoper. Gebruikte Volts staan op deze site te koop voor bedragen tussen de 12- en 16.000 euro.