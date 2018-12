In het wild: Volkswagen Passat 1.5 S 'B1' (1974)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De eerste Passat verscheen in 1973 op de markt. Dat maakt van de auto die hier schittert een vroeg exemplaar, want de groen-grijze 1.5 S is van 1974. De auto oogt volkomen origineel en in keurige conditie, maar is zichtbaar geen puur hobbyobject. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de auto in december nog op de A12 te vinden was, maar laat zich ook afleiden uit de ietwat bevuilde koets en het feit dat er een lpg-installatie aanwezig is. Een auto die wordt gebruikt zoals een auto bedoeld is dus, en zo zien we het graag.

Deze Passat lijkt een driedeurs, maar is zoals dat in de jaren 70 nog heel gebruikelijk was een echte tweedeurs. Feitelijk bezien een sedan dus, zij het met een aflopende ‘fastback’-koets. De S-uitvoering is lekker simpel en onder meer herkenbaar aan de enkele ronde koplampen. Dubbel rond of zelfs rechthoekig kwam ook voor. Het geld dat de eerste eigenaar bespaarde door voor de S te kiezen, werd allemaal ingezet voor meer motorvermogen. In plaats van de bescheiden 1.3 die in de eerder gespotte 74'er huisde, koos hij voor een iets grotere 1.5 met, jawel, 75 pk. Daar heeft hij lang van kunnen genieten, want afgaande op de kentekenhistorie is deze auto pas in de 21e eeuw voor het eerst van eigenaar gewisseld.