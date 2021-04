Peugeot 505 (1983) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Peugeot 505 was weliswaar lang op de markt, maar hier in Nederland is het een behoorlijke zeldzaamheid geworden. Dit exemplaar is al van begin af aan hier in Nederland en staat nu geduldig te wachten tot-ie ook werkelijk weer de weg op mag.

Met de 505 zette Peugeot in 1979 de opvolger van de roemruchte 504 neer. De grote middenklasser werd qua ontwerp - mede dankzij inmenging van Pininfarina - en rijgedrag goed genoeg bevonden om lange tijd op de markt te kunnen blijven. Maar liefst 13 jaar verkochten de Fransen de 505 in Europa en daarbuiten mocht-ie zelfs nog langer door. De absolute uitschieter was de door joint-venture Guangzhou-Peugeot gebouwde 505, die in China tot 1997 van de band rolde. Vooral de neus heeft de tand des tijds goed doorstaan, maar op deze foto's zien we toch echt een auto van alweer 38 jaar oud.

Deze donkerrode 505, die ondergetekende tegen het lijf liep, rolde namelijk in 1983 van de band in Sochaux en kwam vervolgens nieuw bij de Nederlandse Peugeot-dealer te staan. Wat er daarna mee is gebeurd, is niet helemaal helder. Het kenteken is weliswaar nog authentiek, maar het is momenteel niet geldig. Het lijkt erop dat het een nog niet gerestaureerde 505 is die op het punt staat om weer klaargemaakt te worden voor de openbare weg. Op wat lichte schade op het linker achterscherm na ziet dat er optisch in ieder geval kansrijk uit.

Het betreft een 505 2.0 SR, een uitvoering die in 1983 redelijk hoog op de bestellijst stond en tot de komst van de 505 GTI in datzelfde jaar zelfs alleen de STI boven zich duldde. Onder de kap ligt een 2,0-liter viercilinder met een vermogen van 100 pk, die via een handgeschakelde vijfbak de krachten naar de achterwielen stuurt. Echt rap is-ie daarmee niet, maar reken maar dat het zeker voor zijn leeftijd heel comfortabel rijden is in zo'n 505. Zaken als centrale deurvergrendeling, elektrische ramen voor en stuurbekrachtiging zijn van de partij. Hopen dat er snel een verse apk op zit en dan wacht er een mooie zomer vol gerieflijke kilometers!