In het Wild: Opel Rekord (1962)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Opel Rekord is echt zo'n auto die decennialang verweven was met het Nederlandse straatbeeld, maar tegenwoordig het stilstaan en foto's maken waard is als je er eentje ziet. Zeker zo'n oude als we vandaag op het podium hijsen.

Met z'n grote grille, vleugeltjes achterop, tal van chromen accenten en enorme achterste is deze Rekord een statig geval in het hedendaagse straatbeeld. Dat AutoWeek-lezer Robert Elderman er deze foto's van schoot, kunnen we dan ook goed begrijpen. Bedankt, Robert! Niet alleen is het een heerlijk erfstuk uit totaal andere tijden, maar het is tegenwoordig helaas ook een ware zeldzaamheid. Zeker zo'n P2, een Rekord 'uit het oude tijdperk'. Dit was immers de laatste Rekord voordat Opel haar visie op de middenklasser op de schop gooide.

Het exemplaar dat hier op je beeld schittert, stamt uit 1962. Dat was het laatste jaar voordat de Rekord A z'n intrede deed. Met de A nam Opel afscheid van het deftige 'oudeheren-uiterlijk' van de Rekord. Hoewel de P2 juist om die redenen nu zo leuk is om te zien, wilde Opel een moderner publiek aanspreken met z'n opvolger. Het glimgehalte werd wat teruggebracht en de haast Mercedes-achtige lijnen maakten plaats voor een wat vlotter uiterlijk.

Maar goed, terug naar de P2, want dat is de auto waar het nu om draait natuurlijk. Laat je niet foppen door z'n statuur, want begin jaren 60 woog een middenklasser nog minder dan een ton. Dit exemplaar heeft ook nog eens de ruim 60 pk sterke 1.7 benzinemotor in de neus liggen, de meest potente krachtbron. Rap was de Rekord daarmee niet, maar voor z'n tijd was het een prima gewicht-vermogensverhouding. Als je het gaspedaal helemaal intrapte, was 140 km/h haalbaar. De Rekord A deed daar (als coupé) niet veel later 27 km/h bovenop, omdat Opel toen ook de zescilinder uit de Kapitän beschikbaar maakte. Om nog maar eens aan te geven waarom deze Rekord P2 er toch echt nog eentje van de oude stempel was. Heerlijk dat deze er nog is en nog mooier om te zien dat de huidige eigenaar 'm al bijna zeven jaar rijdt en er dit jaar weer een verse APK op heeft gekregen.