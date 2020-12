In het Wild: Opel Monza (1981)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een Opel Monza, wanneer zie je die nou nog? Een Monza A zoals deze is echt een zeldzaamheid geworden, al helemaal de uitvoering die we hier voor onze neus hebben. Die verdient het dan ook zeker om even in het zonnetje te worden gezet.

We bedanken AutoWeek-lezer Fredo voor het toesturen van deze foto's. Ook al is de auto vanwege zijn parkeerplek niet vanuit alle hoeken te bewonderen, dat maken de detailfoto's meer dan goed! En de details zijn belangrijk in dit geval. Wat te denken van de ruitenwissers op de koplampen en het dakraam bijvoorbeeld. Dat verraadt al dat we hier niet zomaar een Monza zien staan, maar eentje die goed in zijn spullen zit. Het is namelijk een Monza 3.0 E. De versie met de dikste motor dus, de 3,0-liter zes-in-lijn die er 180 pk uitstampt. Die maakte de Monza in zijn tijd de snelste Opel ooit. Hiermee schoot je immers in 8,5 seconden naar 100 km/h en kon je tot 215 km/h doorgaan.

Er zit echter een addertje onder het gras. Volgens de kentekengegevens betreft het hier een Monza met automaat. Dat geeft te denken, want voor zover wij weten was de coupé hier enkel met handbak leverbaar. Dit exemplaar blijkt dan ook tot 2002 zijn leven elders te hebben doorgebracht, vermoedelijk in Duitsland. Daar was de automaat namelijk sowieso leverbaar. Wat is het addertje dan, vraag je je misschien af? Nou, de automaat haalde een hapje uit de prestaties van de Monza. Wie niet zelf kon schakelen, had namelijk 1,5 seconden meer geduld nodig voordat er vanaf stilstand 100 km/h op de teller stond.

Een kniesoor die daarop let, want met zo'n Monza hoef je je zeker niet te schamen. Een heerlijk opvallend ding, dat er zo te zien ook nog eens piekfijn bij staat. De eigenaar is er begin dit jaar waarschijnlijk als een blok voor gevallen, want hij staat pas sinds januari op naam van zijn huidige baasje. Op naar nog meer mooie jaren!