In het Wild: Mercedes-Benz 280 TE (1986)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Mercedes-Benz W123 is één van de degelijkste producten die Duitsland ooit heeft voortgebracht. Dat dit late exemplaar nog rijdt, is dan ook geen grote verrassing. Toch mag-ie mede vanwege zijn kilometerstand en zijn staat echt wel even in het zonnetje worden gezet.

Zo no-nonsense en onverwoestbaar als de Mercedes-Benz W123 eruitziet, is-ie ook. Net als bij zijn opvolger had Stuttgart het destijds goed voor elkaar als het aankwam op bouwkwaliteit. Dat deze lichtblauwe 280 TE uit 1986 stamt, het laatste jaar dat de W123 van de band liep, spreekt alleen nog maar meer in zijn voordeel. Alleen als er in de afgelopen 34 jaar niet netjes met de Benz was omgesprongen, had dat de boel kunnen verpesten. Hij staat er al met al nog heel strak bij, op een klein spoortje van wat roestontwikkeling rond het embleem op de achterklep na.

Wat het extra mooi maakt, is dat de 280 TE al dik vier ton op de teller heeft staan. Met dank aan AutoWeek-lezer Erwin Verweij, die deze foto's maakte en ons toestuurde, kunnen we dat constateren bij een blik op het instrumentarium. Voor dit type Mercedes geen exorbitante stand, maar menig modernere auto mag er jaloers op zijn. Zeker als de leeftijd en ervaring er vervolgens nog amper aan af te zien zijn.

Desondanks kun je je afvragen wat je tegenwoordig moet laten als je per se zo'n oude auto intensief wilt rijden. In het geval van de 280 TE valt dat alleszins mee. De 185 pk sterke injectie-benzinemotor, een zes-in-lijn, was de crème de la crème op dat moment. Zelfs voor hedendaagse maatstaven is dat nog een heel behoorlijke krachtbron. In net geen 10 seconden staat er bij de Estate al 100 km/h op de klok en kun je vervolgens doortrekken tot 200 km/h. Uiteraard lust de dik 1.600 kilo zware Mercedes wel een aardig slokje benzine, maar reken maar dat hij nog lekker rijdt.

Best een overtuigend verhaal om anno 2020 nog zo'n W123 te rijden, toch? Dat vond iemand eerder deze maand kennelijk ook, want toen werd deze 280 TE voor het laatst op naam gezet. Een nieuwe eigenaar dus, die meteen op pad kan met een kakelverse apk. We geloven dat er nog wel een paar tonnetjes bij kunnen.