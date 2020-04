In het wild: Mazda Spiano (2005)

AutoWeek-lezer Vincent Stooter verblijdt ons met foto's van een Mazda die eigenlijk helemaal niet in Nederland thuishoort. Vandaag op de bühne van In het Wild: de Mazda Spiano!

Mazda en Suzuki, ze hebben wel iets met elkaar. In het verleden wisselden de twee merken diverse modellen onderling uit en ook anno 2020 delen de twee fabrikanten in Japan een aantal modellen. Zo heeft Mazda er onder meer de Flair, Flair Wagon, Flair Crossover, Carol en Scrum Wagon op de menukaart staan, respectievelijk Suzuki's Wagon R, Spacia (Wagon), Hustler en Carry. Tussen 2002 en 2008 had Mazda de Spiano op de prijslijsten staan, een auto die in feite niets meer was dan een Suzuki Alto Lapin met eigen beeldmerken.

De Alto Lapin was - en is, het model is inmiddels toe aan zijn derde generatie - een kei-car die als ruimer alternatief geldt voor de Japanse Alto. De door Vincent Stooter gefotografeerde Mazda Spiano is een exemplaar uit 2005 dat eind vorig jaar voor het eerst de Nederlandse grens overstak. Net als de Alto Lapin is de Spiano op enkele millimeters na 3,4 meter lang. Onder de kap een 657 cc kleine driecilinder die de hoekige Mazda aan een vermogen van 54 pk helpt. Zijn compacte afmetingen en kleiner dan 660 cc zijnde krachtbron maken de Spiano uiteraard tot een kei-car. Geheel volgens kei-traditie leverde Mazda ook een turboversie met een 60 pk sterke variant van de 0.7 en wie het wilde kon beide varianten met voor- of met vierwielaandrijving bestellen.

Hoewel de Suzuki Alto Lapin meerdere generaties kent, heeft Mazda van de Spiano slechts één generatie geproduceerd. Na 2008 was het over en uit. De 'illest'-sticker op dit exemplaar zijn samen met het sleepoog achter én de van de 'bolhoed-121' afkomstige berenwielen smaakversterkers die de eigenaar zélf heeft toegevoegd.