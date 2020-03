In het Wild: Lincoln Mark VIII

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dankzij z’n SUV’s maakt Lincoln nog steeds enorme bakbeesten, maar de tijden van gigantische sedans en coupé’s zijn wel voorbij. Het laatste tweedeurs ‘landyacht’ was deze Mark VIII, waarvan dit exemplaar enkele jaren geleden in Nederland is aangespoeld.

De Lincoln Mark-serie is een reeks enorme coupés die weinig met sportiviteit, maar des te meer met luxe en comfort van doen hebben. De modelserie ging in de jaren ’50 van start en bereikte in 1992 z’n laatste generatie, al volgde er na de modelserie die hier vandaag schittert nog een heftig gefacelifte, maar in Nederland nog zeldzamere variant.

Met dik 5,25 meter is de Mark VIII werkelijk gigantisch, zeker voor een heftig onpraktische tweedeurs coupé. De auto deelt z’n platform met de Ford Thunderbird van de generatie die collega Michiel aanvoerde in de laatste editie van de Barrelbrigade en deelt daar ook z’n onverwoestbare 4,6-liter V8 mee.

Typisch 90s

Dat de Mark VIII een product uit de jaren ’90 is, wordt bij de eerste aanblik duidelijk. Z’n glooiende lijnenspel slaagt er niet in om z’n enorme formaat te verdoezelen. Ook dat het een Amerikaan is, lijdt geen twijfel. Hoewel chroom in de jaren ’90 niet bepaald in de mode was, wist Lincoln toch nog het nodige glimmende spul in de neus te verwerken. De koplampen zijn opmerkelijk plat en de doorlopende achterlichtpartij is anno 2020 eigenlijk weer hip.

Boven die achterlichtpartij zit het opvallendste kenmerk van de Mark VIII-koets, de glooiing in de achterklep. De ‘Spare tire hump’ ziet eruit alsof iemand de klep te hard heeft dichtgegooid terwijl er een wiel rechtop in de kofferbak stond, maar dat is slechts schijn. Anders dan bij oudere Lincolns met zo’n achterklep, huist het reservewiel van de Mark VIII namelijk niet pal voor de ingang van het ongetwijfeld gigantische bagageruim.

Op de uiterlijke staat van het in 2018 geïmporteerde exemplaar op de foto’s is trouwens bijzonder weinig aan te merken. Afgaande op de strakke koets kan de auto het Nederlandse wagenpark nog opleuken zolang de eigenaar bereid en in staat is de brandstofkosten op te hoesten.

Verdwijnende deuren

Overigens diende de Lincoln Mark VIII ook als basis voor Lincolns 'Disappearing Door Concept' uit 1993. In een poging de nadelen van de gigantische coupé-deuren te elimineren, schoof het merk een Lincoln met onder de auto verdwijnende deuren naar voren. Hoe dat precies werkt, zie je in onderstaande video.