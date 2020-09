In het wild: FSO ‘Polski Fiat’ 125p 1.5 (1985)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Philip zag deze FSO 125p al geruime tijd staan op een terrein langs de verbindingsweg tussen de N3 en de A12 vlakbij Bodegraven. Op een gegeven moment besloot hij om de auto van dichtbij te gaan bekijken. In eerste instantie was de verwachting dat het een Lada of Fiat 124 zou zijn, maar de vork bleek anders in de steel te zitten. Op de foto’s van Philip valt meteen op dat de FSO ongetwijfeld betere tijden heeft gekend. De roestduivel heeft behoorlijk huisgehouden, een probleem waar auto’s uit het Oostblok sowieso vaak mee te kampen hadden. Met name rondom de spatborden is dit exemplaar vrij krokant te noemen. Deze 125p lijkt niet echt meer geschikt voor de openbare weg.

28 jaar

Een snelle kentekencheck bevestigt dat vermoeden. Opvallend genoeg is dit crèmekleurige exemplaar pas op 15 februari 2013, 28 jaar nadat hij van de band rolde in Warschau, voor het eerst naar Nederland gekomen. Op 12 juli 2014 is hij voor het laatst overgegaan van eigenaar en omstreeks die datum heeft de auto ook zijn laatste APK-keuring gehad. Het voertuig is niet verzekerd, maar de RDW heeft ondanks het bovenstaande geen verbod voor rijden op de weg uitgevaardigd. Maar goed, de kans lijkt klein dat deze auto überhaupt op eigen kracht van het terrein af kan komen.

FSO

FSO, volledig uitgeschreven als: Fabryka Samochodów Osobowych, sloot in 1965 een licentieovereenkomst met Fiat. De Polski Fiat 125p rolde twee jaar later voor het eerst van de band en werd tot maar liefst 1991 geproduceerd. Omdat de overeenkomst met Fiat in 1983 op zijn einde liep, mocht de auto toen niet langer die merknaam dragen. Door de jaren heen waren er namelijk zoveel wijzigingen doorgevoerd aan het origineel, dat de auto niet meer als Fiat herkenbaar was. Hij werd daarom simpelweg omgedoopt tot FSO 125p. Uiteindelijk zijn er 1.445.689 exemplaren van gebouwd, waarbij het laatste exemplaar op 26 juni 1991 in elkaar werd geschroefd.

125

In feite was het een vereenvoudigde versie van de Fiat 125. De carrosserie en het remsysteem waren van dat model afkomstig, maar onderhuids was er vooral gebruik gemaakt van de inmiddels verouderde Fiat 1300 en 1500. Waar je de FSO 125p met name aan kunt herkennen zijn de vier ronde in plaats van rechthoekige koplampen. Daarnaast zijn de bumpers eenvoudiger vormgegeven. Toch hadden de Poolse ingenieurs over één aspect beter nagedacht dan de Italianen: de 125p had een platte brandstoftank boven de achteras in plaats van een verticale tank rechts achterin. Dit is veiliger en beter voor de gewichtsverdeling. Qua motorisering kon je kiezen voor twee varianten van de viercilinder lijnmotor van Fiat: de 1300 met 60 pk of de 1500 met 75 pk. Het exemplaar in kwestie is uitgerust met de sterkste krachtbron, die gekoppeld is aan een handbak met vier verzetten. Van de topsnelheid en acceleratie zijn geen cijfers vrijgegeven.

'Dobre'

Vanaf 1981 werd FSO in Nederland geïmporteerd door De Binckhorst Auto & Motor Import in Voorschoten. In de bewuste specificatie kostte de 125p destijds nieuw 11.995 gulden. Volgens een papiertje op de linker zijruit kan dit exemplaar van jou zijn, want hij staat te koop voor € 1.000. Als we de huidige eigenaar moeten geloven is de motor ‘dobre’, wat Pools is voor ‘goed’. Moet je alleen nog even wat extra plaatwerk inkopen.

Philip, bedankt!