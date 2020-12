In het Wild: Ford Granada (1984)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Voor de tweede keer in korte tijd schittert er een Ford Granada in 'In het Wild', ook nog eens in dezelfde uitvoering als de vorige. Daar is echter een goede reden voor.

Op deze foto's, waarvoor we AutoWeek-lezer Arend van der Gijp hartelijk bedanken, zien we net als eerder dit jaar een Granada 2.3 GL. Hij is echter vier jaartjes jonger en heeft een veel minder zwaar leven achter de rug. De Granada uit 1980 die in november op het digitale podium werd getild, verkeerde in een behoorlijk meelijwekkende staat. Het doet ons dan ook goed om zo vlak daarna zo'n mooie te zien.

Dat hij er zo netjes bijstaat, heeft ongetwijfeld te maken met de toewijding van zijn eigenaar. Dit exemplaar is namelijk al 11 jaar bij hetzelfde baasje. Dat de forse Ford gewoon bij een supermarkt geparkeerd stond, betekent dat er waarschijnlijk nog volop mee wordt gereden en er ongetwijfeld ook de nodige moeite in wordt gestoken om hem daarvoor inzetbaar te houden.

Toen hij nieuw was, sloeg je met een Granada bepaald geen modderfiguur. In zijn tijd was dit bijna de best bedeelde Ford die je kon kopen. Alleen de 2.8 (en dan met name die met injectiemotor en Ghia-uitvoering) ging nog een stap verder. Met zijn 114 pk sterke 2.3-V6, centrale deurvergrendeling, een schuifdak, mistlampen, karakteristieke wielen en getint glas was je met de 2.3 GL echter ook al geen stakker. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat de achterkant van de Granada menigeen in het voorbijgaan de indruk gaf dat er een Mercedes voorbij kwam rijden. Vergeleken met zijn opvolger, de Scorpio, bleef deze tweede generatie Granada qua verkoopaantallen overigens ook relatief exclusief. Des te leuker is het om al die jaren later nog zo'n mooie overblijver tegen te komen. Bedankt, Arend!