In het Wild: Fiat Panda Cabrioni

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In de gezellige, krappe straten van het centrum van onze hoofdstad dook deze bijzondere Fiat Panda op. Ga hier maar eens goed voor zitten, want dit is een originele Fiat Panda Cabrioni.

Tijdens een zomerse avondwandeling een Fiat Panda van de eerste ‘originele’ generatie tegenkomen is langzamerhand al een bijzonderheid op zichzelf geworden, maar de flink uitgedoste neuspartij van deze zwarte Panda eiste gelijk nóg meer aandacht op. Het stalen rooster voor de koplampen en grille laat zien dat dit niet zomaar een Pandaatje is. Wie een halve seconden later naar de koets kijkt, komt voor een nieuwe verrassing te staan: het is een heuse cabriolet!

Firma Cabrioni heeft ervoor gezorgd dat de Italiaan van zijn originele dak werd ontdaan. Bij die naam, in combinatie met een Fiat Panda, verwacht je natuurlijk dat dit project door Italiaanse handen is verricht. Niks is echter minder waar, want Cabrioni Cabrio-Design is hartstikke Nederlands! Dit bedrijf bestond tussen 1989 en begin 1995 en opereerde vanuit het Gelderse Huissen. In die tijd bouwde Cabrioni honderden auto’s om tot cabriolet. Naast een Fiat Panda kon men ook aankloppen met een Peugeot 106, Austin Mini, Renault Clio of Fiat Uno!

Volgens een heus register moeten er 24 Panda’s Cabrioni rondrijden. Hoewel ‘onze gespotte’ Panda wel van de officiële logo’s is voorzien, staat deze niet in het register vermeld. Het is in ieder geval een bijzonder ding! Deze zwarte Panda zag als gewone driedeurs op 31 maart 1994 het levenslicht en is sindsdien in handen van vijf Nederlandse eigenaren geweest. De huidige eigenaar gaat nu zijn derde zomer in met deze Italiaan. Buon viaggio.